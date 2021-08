Marina Fumagalli rafforza la Pallacanestro Bolzano

Il attesa del raduno, previsto il 18 agosto, continua il lavoro di Pallacanestro Bolzano e del suo diesse Alessandro Grazioli per completare l'organico che parteciperà al prossimo Campionato di serie A2. Dopo aver ingaggiato atlete con elevate caratteristiche offensive come Miccio, Santarelli e Botteghi l'attenzione si è rivolta alla solidità difensiva, uno degli aspetti che maggiormente stanno a cuore a Sandro Pezzi.

Marina Fumagalli, classe 1993, mostra nel proprio curriculum tutte le caratteristiche cercate per completare l'organico delle Sisters. Nel suo curriculum ci sono tre stagioni in A2 a Biassono, poi tre anni ad Alpo e recentemente altri tre, sempre in A2, con Sarcedo. Fiore all'occhiello delle sue recenti prestazioni l'ultimo campionato con la meritata partecipazione ai playoff promozione ed una serie di prestazioni individuali per nulla appariscenti, ma sempre ricche di sostanza.

Chiamata in campo nei momenti difficili per limitare le avversarie più forti nei pressi del canestro, Marina Fumagalli ha dato ampie garanzie di disponibilità immediata e di capacità di lettura delle situazioni. Un fattore di coesione e di difesa che sarà molto utile nel corso della stagione. Buona tiratrice dal perimetro con preferenza per le bombe da tre, Marina dovrà allenarsi con cura anche nei tiri liberi, particolare tecnico che può sicuramente migliorare. Laureata in Scienze Motorie, è ad un passo dalla ulteriore specializzazione con Laurea Magistrale in Scienza delle Attività Motorie Preventive ed Adattate. Alla luce della sua capacità e competenza professionale collaborerà anche con il settore giovanile nelle vesti di istruttrice. La società le ha assegnato la maglia numero 1, con la chiara intenzione di indicare che difesa, intensità e spirito di sacrificio in campo sono al primo posto nella scala dei valori che il team intende perseguire.

«Ci sono giocatrici che hanno classe e capacità realizzativa, - dice Sandro Pezzi - poi ci sono giocatrici che mettono impegno, dedizione e temperamento in ogni parte del campo e che si dimostrano veri elementi catalizzatori verso il successo. Penso che Marina Fumagalli possa essere per la nostra squadra quello che il calciatore Chiellini è stato per la nazionale di calcio. Un baluardo di energia e di volontà ed un punto di riferimento difensivo per l'intera squadra».