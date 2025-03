Un'Alperia pasticciona cede di misura in casa del Rhodigium

Se lo aggiudica Rovigo il delicato scontro fra due squadre in lotta per la salvezza e contemporaneamente anche per i playoff, che ha visto le bolzanine poco lucide in troppi frangenti.

Era una partita decisiva per entrambe le squadre, Solmec e Alperia, distanziate fino a quel momento da soli due punti a favore delle ospiti. Un match fondamentale per entrambe, dato che attualmente si trovano a lottare insieme a Vicenza (vincitrice su Ancona) tra la zona playoff, la zona salvezza e i playout.

Il BCB è arrivato alla sfida in un periodo difficile, incapace di esprimere il suo gioco migliore, mentre Rovigo si è presentato con il morale alto, forte di cinque vittorie consecutive.

La partita si è aperta con un buon primo quarto del Basket Club, ma nel secondo Rovigo ha trovato il ritmo giusto per riaprire i giochi e chiudere con un vantaggio di 1 punto. Nel terzo quarto le padrone di casa hanno allungato fino al +10, con le bolzanine in grande difficoltà sia in attacco sia in difesa.

La reazione delle ospiti è arrivata solo negli ultimi 10 minuti di gioco, quando un parziale di 0-11 ha riaperto la partita. A 1'45" dalla fine la tripla di Manzotti ha riportato tutto in parità sul 68-68 e a chiudere il match è arrivata quella di Zanetti (per lei 21 punti totali), che ha regalato il +3 a Rovigo, seguito dai due liberi di Malintoppi, che hanno fissato il punteggio finale sul 71-70.

Oltre all’ottima performance di Zanetti, anche Mestdagh ha offerto un contributo fondamentale, con una doppia doppia da 17 punti e 10 rimbalzi. Per l’Alperia la miglior realizzatrice è stata Schwienbacher con 18 punti, seguita da Egwoh, che ha portato a referto una doppia doppia da 14 punti e 10 rimbalzi, ma faticando molto in difesa, soprattutto nell’ultima fase. Purtroppo anche le due straniere, Vaitekunaite e Stefanczyk, sono incappate in una performance opaca.

La sconfitta di misura lascia le bolzanine con il morale sotto i tacchi, ma la corsa per la salvezza e i playoff non sono ancora terminate, tutto può ancora succedere.

Il tabellino

Solmec Rhodigium Basket - Alperia Basket Club Bolzano 71-70 (17-22, 39-35, 59-49, 71-70)

SOLMEC RHODIGIUM BASKET: Stoichkova* 15 (6/8, 0/1), Viviani* 4 (1/2, 0/1), Pastorello* 17 (1/4, 5/7), Battilotti, Bonivento NE, Zanetti S.* 21 (6/8, 2/2), Leghissa N.* 7 (2/7 da 2), Garofalo, Novati 2 (1/3 da 2), Zuccon 5 (1/1, 1/1) Allenatore: Pegoraro M.

Tiri da 2: 18/35 - Tiri da 3: 8/13 - Tiri Liberi: 11/14 - Rimbalzi: 34 7+27 (Pastorello 10) - Assist: 14 (Stoichkova 4) - Palle Recuperate: 7 (Stoichkova 4) - Palle Perse: 24 (Pastorello 7)

ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO: Schwienbacher* 18 (7/10, 0/2), Pollini, Malintoppi* 11 (1/2, 2/6), Egwoh* 14 (7/13 da 2), Stefanczyk* 7 (0/4, 1/4), Gualtieri 4 (1/1, 0/2), Manzotti* 13 (2/11, 3/10), Vaitekunaite 3 (1/3 da 3), Fracaro NE, Bonato NE, Zaman NE, Kob NE Allenatore: Romano M.

Tiri da 2: 18/41 - Tiri da 3: 7/28 - Tiri Liberi: 13/14 - Rimbalzi: 34 17+17 (Egwoh 10) - Assist: 7 (Schwienbacher 3) - Palle Recuperate: 11 (Schwienbacher 4) - Palle Perse: 11 (Egwoh 2)

Arbitri: De Rico M., Foschini M.