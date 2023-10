Altra "Big" in arrivo a Trento

Alla Il T quotidiano Arena mercoledì alle 20.00 nel Round 3 di regular season in BKT EuroCup la sfida agli spagnoli che hanno vinto la coppa nella passata stagione. Ancora out Baldwin: biglietti disponibili online, all’Aquila Store e alle casse del palazzetto il giorno della partita

Dolomiti Energia Trentino (0-2) vs. Dreamland Gran Canaria (2-0)

3a giornata BKT EuroCup | Il T quotidiano Arena, Trento

Mercoledì 18 ottobre 2023 | ore 20.00 | DAZN, Sky Sport

BIGLIETTI DISPONIBILI | Kinesi Injury Report

La Dolomiti Energia Trentino

I bianconeri domani sera alle 20.00 tornano di nuovo in campo alla Il T quotidiano Arena: avversaria di turno, nel Round 3 di regular season in BKT EuroCup, la Dreamland Gran Canaria. I ragazzi di coach Paolo Galbiati insomma dovranno di nuovo provare a centrare l'impresa sportiva contro una squadra ambiziosa, completa e profonda, che gioca per arrivare in fondo alla competizione. Sarà ancora assente Kamar Baldwin, sempre alle prese con l'infortunio allo zigomo rimediato una settimana fa contro Bourg, ma i bianconeri con una prova di orgoglio contro la Virtus Bologna hanno dimostrato (seppur nella sconfitta) di avere un roster in grado di sopperire all'assenza pesantissima di uno dei suoi principali leader tecnici. Merito della crescita di Hubb ed Ellis sul perimetro, e di un ritmo offensivo agevolato anche dalle letture di due lunghi con visione di gioco come Biligha e Cooke. Per i bianconeri si tratta della partita numero 118 in EuroCup nella propria storia.

L'avversaria: Dreamland Gran Canaria

Non è difficile rendersi conto della forza della corazzata Gran Canaria: gli spagnoli infatti si presentano da freschi vincitori dell'EuroCup versione 2022-23. Nel roster della Dreamland c'è buona parte della squadra capace lo scorso anno di dominare la seconda coppa europea: e l'inizio del percorso degli spagnoli in questa stagione sono già arrivati due netti successi, 66-82 a Salonicco contro l'Aris e poi con un roboante 111-82 in casa contro Ulm. In perfetta tradizione del basket spagnolo, nessun giocatore di Gran Canaria supera i 22' di gioco di media: il più utilizzato è il play francese Andrew Albicy, specialista difensivo pluri-medagliato con la sua nazionale; il miglior realizzatore è una vecchia conoscenza del campionato italiano come AJ Slaughter (16 punti di media). I "gialli" arrivano da una sconfitta in volata in campionato contro il Barcellona in cui ha brillato l'ala argentina Nicolas Brussino (in EuroCup 9,5 punti di media). Tra gli altri (tanti) grandi nomi, anche quello di Ethan Happ visto in Italia tra Cremona e Fortitudo Bologna.

Ben 6 i precedenti fra Trento e Gran Canaria, sempre in EuroCup: 4-2 il bilancio in favore degli spagnoli, che però al palazzetto bianconero sono caduti proprio lo scorso anno. Il 20 novembre 2022 alla Il T quotidiano Arena finì 75-72 per i padroni di casa, trascinati dai 13 punti di Matteo Spagnolo e dai 12 a testa di Flaccadori e Lockett.

Le parole di coach Paolo Galbiati

«Affrontiamo una squadra di grande tradizione, forza e profondità come Gran Canaria. Gli spagnoli hanno cominciato davvero bene la stagione vincendo due partite su due in EuroCup e andando vicini al colpaccio contro il Barcellona due giorni fa nella Liga ACB. Tra le tante individualità, impressionano giocatori come Andrew Albicy, un grande difensore capace di avere impatto fisico contro qualunque avversario; e Nicolas Brussino, che quest'anno sta giocando con grande intraprendenza e aggressività. Ma Gran Canaria ha davvero tantissime armi con cui colpire in attacco e sono una delle squadre che punta a vincere, anzi nel loro caso a ri-vincere, il trofeo».