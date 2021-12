Covid-19, rinviata la partita di Santo Stefano Aquila-Varese

Il Presidente della LBA Umberto Gandini, in merito alla partita in programma in data 26 dicembre 2021 tra Dolomiti Energia Trentino e Openjobmetis Varese, valida per la 13^ giornata di andata del Campionato di Serie A UnipolSai; preso atto dell’impossibilità di disputare l’anzidetta partita a causa del provvedimento assunto in data odierna dall’ATS INSUBRIA che, a seguito di positività riscontrate nel Gruppo Squadra della Openjobmetis Varese, ha imposto alla stessa di sospendere temporaneamente tutte le attività agonistiche del gruppo squadra; tutto ciò considerato dispone il rinvio della partita medesima. Nei prossimi giorni saranno indicate le modalità di recupero della partita.

Dolomiti Energia Trentino informa i titolari dei tagliandi che gli stessi resteranno validi per assistere alla partita nella data in cui verrà disputata. Per chi avesse aderito all'iniziativa della consegna del regalo da parte di Shaky al palazzetto ci sarà la possibilità di ritirare il proprio regalo presso l'Aquila Basket Store di piazzetta Lunelli a partire da lunedì 3 gennaio, oppure potrà aspettare la partita dell'8 gennaio contro la Reyer Venezia.