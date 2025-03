Red Fox vincenti nel derby e Maia fuori definitivamente

Nei tre anticipi dell'ottava di ritorno, oltre alla bella prova dei Red Fox nel derby del basso Trentino, arriva la definitiva esclusione dalla corsa playoff per il Maia Merano, che per un bel periodo ha accarezzato il sogno di conquistare l'ottavo e ultimo posto disponibile.

Valsugana che spegne definitivamente le residue speranze playoff del Maia Merano, vincendo per 71-48 e in definitiva regalando la certezza del passaggio di turno ai Blue Bear. Prima frazione di gioco equilibrata, formazione di coach Orempuller leggermente avanti nel finale di parziale, che viene fissato sul 15-14. Q2 dove i padroni di casa trovano il bandolo della matassa e hanno la meglio sulla difesa a zona meranese, 41-34 a metà partita. Trovata la combinazione, la cassaforte si apre, terzo parziale nettamente a favore dei padroni di casa, uomini di coach Zampedri in difficoltà e che vedono fuggire i trentini, 55-38 alla terza e penultima sirena. Ultima frazione non molto diversa dalla terza, con il Valsugana che va a chiudere con un netto vantaggio. Fra i padroni di casa, bene Dei Leonardo con 17 punti a referto, seguito da Manenti con 14 e Ntiamoah a quota 11. Meranesi che devono fare a meno di Buciol, unico in doppia cifra Reolon con 10 punti.

Derby del basso trentino tra San Marco Rovereto e Red Fox Mori-Brentonico, con questi ultimi che si aggiudicano la disputa con il punteggio di 72-79, davanti ad un pubblico numeroso, con la palestra Filzi piena per l’occasione. Inizio di partita equilibrato, piccolo break iniziale roveretano, ma poi le “volpi rosse” di coach Tranquillini recuperano. Primo parziale a strappi che poi termina sul 20-22. Q2 con uomini di coach Franceschini che recuperano e passano avanti grazie a Rella, 41-40 a metà partita. Quando si pensa ad una seconda parte del match in equilibrio, si viene subito smentiti dai fatti, Q3 dove Rovereto soffre molto in attacco, entra poco o niente, soltanto un canestro di Zambaldi e una tripla di Dorigotti, ospiti che non stanno a guardare e si portano avanti con i lavori, 46-62, quarto all’insegna dello spreco per il San Marco Rovereto, con ospiti che si portano anche sul +20. Tentativo di recupero nell’ultima frazione, ma lo sconforto del Q3 si sente eccome, nonostante i padroni di casa arrivino al -4, c’è la risposta delle “volpi rosse” certamente più lucide e che vanno a chiudere la partita definitivamente nonostante il volenteroso recupero di ben 9 lunghezze da parte degli avversari. In casa roveretana, unico in doppia cifra Rella a quota 25. Nei Red Fox, bella schiera di uomini andati in doppia cifra, Schwachtje a quota 27, uomo del match e con un contributo davvero importante nel derby. Lo seguono a distanza Dei Michei con 14, Benedetti a 12 e Proch Lorenzo a quota 10. Red Fox che grazie alla vittoria nel derby, puntano decisamente al quarto posto, inseguendo il Valsugana da vicino.

Punti per consolidare la terza posizione per il Pergine, che si libera della pratica Paganella Lavis, vincendo fra le mura amiche con il punteggio di 64-50. “Squali” lavisani guidati da coach Rudella che partono bene, creando più di una difficoltà alle retrovie avversarie, primo quarto in archivio sul 9-11. Pronta e valida risposta della formazione guidata dal duo Vigolo-Delibori, Lavis subisce la verve offensiva degli uomini in maglia blu, un ritrovato Folgheraiter mette a segno sette punti di seguito invertendo anche l’inerzia del match, difesa ospite che cede e si va alla pausa lunga sul punteggio di 30-24. Rientro in campo meno severo, Pergine controlla ma non domina e ai 30’ di gioco è avanti per 47-38. Ultima frazione con ospiti più in difficoltà rispetto al parziale precedente, ma Pergine appagata che non ha bisogno di spingere troppo e tiene il controllo del match guadagnando quanto serve, finale di partita sul definitivo 64-50. Nelle schiere del Pergine, Zampedri a quota 16, Dallaserra con 15, come il rientrato Folgheraiter finalmente in doppia cifra dopo l’assenza prolungata. Ottimo lavoro difensivo per Barbieri ed Egon Mancinelli. Nel Lavis, in doppia cifra una coppia inedita, Durak e Nuaw, quest’ultimo recente acquisto dal Valsugana, entrambe a quota 15.

Le tre partite a conclusione della giornata, si giocheranno da martedì 18 a giovedì 20 marzo.

La classifica