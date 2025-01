Il Gardolo supera l'esame universitario anche in trasferta

Seconda giornata dopo il giro di boa, che vede le formazioni di testa Gardolo e Pergine vincere ancora. Qualche difficoltà per i Night Owls, sorprende la sconfitta dei Blue Bear, che non riescono a trovare continuità di risultati.

La capolista Gardolo, sconfigge per la terza volta nella stagione il Cus di coach Magno, imponendosi per 58-65 sul campo degli universitari. Cus che parte bene, mettendo in difficoltà la difesa in maglia gialla, Brunello è in serata e può fare danni, primo parziale che termina sul 23-14. Il secondo parziale vede invece la squadra di De Palo molto più reattiva e meno in balìa delle sortite avversarie, le due squadre vanno alla pausa lunga sul 37-34. Con il Q3 avviene il sorpasso da parte del Gardolo, capace di reggere maggiormente l'andamento della partita, 51-52 al suono della penultima sirena. Ultima frazione di gioco con ritmo più blando da ambo i lati, ma con Gardolo capace comunque di chiudere la partita e portare a casa altri due punti importanti verso la conquista della regular season. Fra le fila del Cus, in doppia cifra Brunello con 16 punti e ben 4 triple, a seguire Righini con 10. Nel Gardolo, bene Dellai con 18 marcature e Gambino a quota 14, decisivo con le sue 4 bombe da tre punti.

Successo per il San Marco Rovereto JBR ai danni del Paganella Lavis, con il punteggio di 73-65, due punti che consolidano la posizione dei roveretani, ma senza lanciarli nelle posizioni di testa. Squadra di Rudella che parte bene, 19-24 al termine del primo parziale. Trend che prosegue anche nel Q2, si allunga il vantaggio per la squadra di Lavis, 34-45 a metà partita. Seconda parte del match che vede la rimonta e conseguente riscossa dei roveretani di Franceschini, ottimo Q3, ospiti riacciuffati e al suono della penultima sirena il punteggio è di 60-58. Ultima frazione di gioco dove le due formazioni arrivano abbastanza spente rispetto al resto della partita, ma con la squadra roveretana che riesce comunque ancora a guadagnare un pò di terreno e chiudere con un margine interessante di vantaggio. Nelle fila roveretane, in doppia cifra Dellantonio a quota 19, 4 triple per lui. A seguire Rella con 16, Dorigotti e Ciaghi entrambe a quota 10. Fra gli “squali”, soltanto Durak con 11 e Baldo a quota 10, vanno in doppia cifra.

Vittoria fondamentale per il Pergine di coach Vigolo, che dopo la sconfitta un po' inaspettata contro i Blue Bear, si impone sul campo dei Red Fox Mori-Brentonico con il punteggio di 66-71. Parte bene la formazione perginese, avanti di 18-23 dopo il primo parziale. Più equilibrato il Q2, con padroni di casa guidati da coach Tranquillini che si fanno più pericolosi ma nonostante la reazione gli ospiti chiudono avanti di 34-40 a metà partita. Trend del match che prosegue anche nel terzo parziale, nonostante le incursioni di Proch e Schwachtje la seconda della classe guadagna ancora terreno e al suono della penultima sirena il punteggio è di 52-62. Ultima frazione di gioco con padroni di casa che mettono il massimo impegno per raddrizzare il match, l’aggancio è alla portata di mano, ma energie, tempo e parzialmente anche la difesa avversaria, si frappongono alle aspirazioni dei Red Fox. Fra i padroni di casa, bene Schwachtje con 19 punti e Proch con 18. Nelle fila perginesi, Zampedri a quota 21, Folgheraiter con 20 e Dallaserra a quota 18.

Arriva la seconda vittoria stagionale per il Villazzano, ai danni della diretta concorrente Maia Merano, con il punteggio di 84-58. Prima parte del match giocata nel segno dell'equilibrio, con padroni di casa guidati da capitan Piffer, che chiudono con un leggero vantaggio il primo parziale, 15-12. L'ostica zona operata dalla formazione di coach Zampedri ha i suoi effetti anche nel Q2, dove il Villazzano fatica a prendere le distanze, ma comunque va alla pausa lunga avendo guadagnato una lunghezza, 39-35 a metà partita. Anche con il rientro dalla pausa lunga le differenze non si fanno sentire, ma al suono della penultima sirena i padroni di casa mettono il naso avanti in maniera più decisa, 60-52. Ultimo parziale con i meranesi in seria difficoltà in attacco e Villazzano che pare non abbia problemi di carburante, tanto da alzare il ritmo e dominare il quarto senza nessun tipo di problema, andando a vincere uno scontro particolarmente importante e contro una diretta rivale. Fra i padroni di casa, in doppia cifra Ebranati Giordano con 18 punti e 4 triple, anche Gadotti a quota 18. A seguire Ebranati Daniele con 13 e Chiarini a quota 10. Meranesi che vedono in Buciol il migliore in campo a quota 15, seguito da Ladurner con 10 punti.

Inaspettata la sconfitta dei Blue Bear subita fra le mura amiche per mano del Valsugana, che vendica così la beffa all'ultimo secondo patita all'andata per mano di Chermaz. Partono bene gli ospiti, avanti di 11-19 dopo il primo parziale. La formazione di coach Valla si fa più pericolosa nel Q2, erodendo il minimo sindacale agli avversari, 26-33 a metà partita. Rientro con slancio per la formazione di Orempuller, il divario si fa importante al trentesimo minuto, 32-44. Pregevole il tentativo di recuperare lo svantaggio da parte degli "orsi blu" nell'ultimo parziale, ma tale reazione era meglio se partiva prima, finale di match sul 49-54. Fra i padroni di casa, Casagrande in doppia cifra con 15 punti, seguito da Angelini a quota 10. Massari il più prolifico fra gli ospiti, a segno con 13 punti. Occasione sprecata per i Blue Bear, fra l'altro contro una diretta concorrente, manca continuità nel cogliere risultati, dopo la bella vittoria a Pergine, la vittoria casalinga contro il Valsugana sarebbe stata un gran bella conferma. Il mancato pieno utilizzo del motore “Taz” Germanà, causa scavigliamento, pesa più del dovuto alla causa dei Blue Bear.

Chiudono la giornata i Night Owls che vincono per 62-58 contro un volenteroso Bressanone, dopo una partita non bellissima, ma con in palio due punti fondamentali per non perdere il treno delle due prime in classifica. Buona la partenza degli uomini di coach Bonelli, capaci di chiudere il primo parziale sul punteggio di 18-11, la tripla di Zago verso il termine determina il buon vantaggio momentaneo. Capitan Vignudelli non ci sta a guardare e basta, la reazione dei suoi è più che efficace, il Q2 è di chiara marca degli uomini in maglia celeste, Rausa apre con una bomba, buon pressing per il resto del parziale e si va negli spogliatoi a metà partita sul punteggio di 33-31, pare chiaro che sarà un match punto a punto. La seconda parte del match tutta all'insegna dell'equilibrio, "gufi" che riescono a fare meglio, ma di pochissimo, al suono della penultima sirena si portano sul 51-48. Meno ritmato l'ultimo parziale, entrambe le formazioni hanno speso molto nei 30' precedenti, ma i padroni di casa chiudono il match, canestro finale di Candeo e libero di capitan Rizzonelli, ma rischiando più del dovuto, al termine di una partita non particolarmente bella, ma fondamentale per il morale e con Bressanone capace di mostrare i muscoli e candidarsi per un posto playoff. Partita particolare dove nessun giocatore spicca per punti realizzati, fra i Night Owls, Colombo a quota 11 e Zago con 10. Nel Bressanone, Beltrami tocca quota 12, Vignudelli e Mair, 10 punti a testa.

La classifica