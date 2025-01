Al Taliercio un nuovo derby fra Reyer e Dolomiti Energia

Domenica pomeriggio i bianconeri saranno protagonisti al Palasport Taliercio per un nuovo capitolo della storica “classica” tra l’Umana Reyer Venezia e la Dolomiti Energia Trentino. Trento arriva a questa sfida forte delle vittorie contro Ulm, Treviso e Badalona, tutte ottenute con un margine superiore ai 14 punti. Anche Venezia è in grande forma, con sette successi nelle ultime otto partite tra campionato e coppa. In classifica la Dolomiti Energia Trentino occupa il terzo posto, a pari punti con Brescia e Trapani (24 punti), mentre la Reyer è al nono posto con 16 punti, a pari merito con Reggio Emilia. Le sfide tra Trento e Venezia hanno sempre regalato grande spettacolo, spesso decise negli ultimi secondi. Tra le più memorabili, le finali scudetto del 2017, le semifinali playoff del 2018 e tante altre gare cariche di emozioni. Per la sfida al Taliercio, i bianconeri si presenteranno al completo.

La Reyer Venezia, oltre all’aggiunta di Rodney McGruder per sopperire al lungo stop di Munford, non ha effettuato cambiamenti dall’inizio della stagione, nonostante un avvio complicato a causa dei numerosi infortuni. La squadra di coach Neven Spahija ha però trovato il giusto equilibrio, diventando una delle formazioni più in forma della LBA. Il coach croato si affida a una regia di talento ed esperienza: Tyler Ennis è il fulcro del gioco, viaggiando a 15.3 punti di media, con percentuali eccellenti (50% da tre e 56.3% da due) e 5.8 assist a partita. Xavier Munford, pur fermo per infortunio, è un giocatore di grandissimo talento, noto ai bianconeri per averli già affrontati con l’Hapoel Tel Aviv. Ci sono inoltre Rodney McGruder, che contribuisce con 12 punti di media, e il trio italiano formato da Davide Casarin (play/guardia classe 2003), Davide Moretti (grande tiratore) e Juan Fernandez. Nelle ali, la Reyer può contare su Jordan Parks, atleta straordinario che mette a referto 11.5 punti e 6.3 rimbalzi di media, e su Carl Wheatle, eccellente difensore e compagno di Quinn Ellis nella nazionale britannica. Come “quattro”, il duo Amir Simms, giocatore fisico con una buona mano, e Kyle Wiltjer, uno stretch four che viaggia a 11 punti di media con il 45.2% da due e il 33.3% da tre. Sotto canestro, il reparto è guidato dall’azzurro Amedeo Tessitori e da Mfiondu Kabengele, che sta impressionando con una “doppia doppia” di media: 14 punti e 10 rimbalzi tirando con il 58.2% da due e il 33% da tre. La Reyer Venezia è la miglior difesa del campionato, subendo solo 77 punti di media. Questo dato è frutto della capacità di catturare rimbalzi (terza in LBA), dei pochi assist concessi agli avversari (13.8 di media) e della bassa percentuale al tiro avversaria concessa (41.7% dal campo). In attacco, la Reyer segna 78.5 punti di media, con il 51.4% da due e il 29% da tre.

Fotografie Lega Basket di Serie A