La Tecnoedil tiene testa alla capolista

Decima d'andata dove le tre formazioni regionali mostrano del bel gioco, le due altoatesine escono vincenti, la Tecnoedil Trento a testa alta nel confronto con la capolista.

La Tecnoedil Trento esce sconfitta ma a testa alta dal campo della capolista San Bonifacio, perdendo per 64-63, dopo una partita che avrebbe anche potuto vincere. Già dall’inizio della gara le padrone di casa fanno capire alle trentine perché sono prime in classifica: fisicità e centimetri indirizzano la partita a proprio favore. Le trentine dal canto loro sono brave a tenere botta e con una difesa di squadra reggono il colpo fino al punteggio di 16-14 della prima frazione. Nel secondo periodo le padrone di casa di San Bonifacio aumentano il ritmo di gioco e, grazie a diversi rimbalzi offensivi, incrementano il vantaggio fino al punteggio di 37-30 di metà partita. La terza frazione vede la rimonta ospite grazie alla giusta quantità di aggressività e cattiveria agonistica che permette di impattare la partita sul punteggio di parità sul 46-46. L’ultima frazione vede una Tecnoedil energica che prende il comando della gara di qualche punto, toccando il massimo vantaggio di +6. Gli ultimi 3 minuti di gara vedono le due squadre continuare a sorpassarsi per provare a prendere le redini della gara. Nel finale concitato la spunta la squadra di casa con il punteggio di 64-63. Rammarico per la Tecnoedil Trento per la sconfitta, ma partita che dà alla squadra consapevolezza delle proprie capacità. In doppia cifra Nicolini con 15 punti e la tedesca Saumer a quota 13.

Prezioso successo esterno per il Charly Merano di coach Corinaldesi, infatti le ragazze da lui guidate vincono sul campo del Noventa Padova con il punteggio di 63-66. Partono bene le ragazze di Merano, avanti di 12-16 nel primo parziale di gioco. Nel Q2 mettono il naso decisamente avanti, arrivando alla pausa lunga con il punteggio di 22-35. Padrone di casa che iniziano a fare sul serio, recuperando un pò di lunghezze, suono della penultima sirena sul 43-50. Delicata l’ultima frazione di gioco, con padrone di casa che insidiano le meranesi, salvate sul finale dalle due triple di Zangari e di capitan Ruocco, quest’ultima protagonista anche dalla lunetta con un tre su tre finale che dona la vittorie alle sue compagne. In doppia cifra tre giocatrici, Ruocco con 22 punti, Zangari a quota 11 e Travaglia con 10.

Buona prova di carattere per il Basket Rosa Bolzano, infatti coach De Marco guida le sue ragazze alla vittoria contro il Cittadella con il punteggio di 42-38, raggiungendolo in classifica. Inizio di partita con pochi punti, ma già efficaci, 11-6. Il secondo parziale vede le ospiti leggermente più efficaci, a metà partita comunque Bolzano avanti, 22-18. Abbastanza equilibrato anche il rientro in campo, ma con venete capaci di ridurre il gap e superare le avversarie nel finale, 29-30 al suono della penultima sirena. Ultima frazione di gioco che vede le bolzanine più lucide, prendere in mano definitivamente la partita, chiudendo con un vantaggio rassicurante di +4. In doppia cifra Doliana e Salviato, entrambe a 11 punti a testa. Successo importante per le bolzanine, che agguantano momentaneamente l’ottavo posto in classifica.

