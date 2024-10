Dolomiti Energia in campo questa sera ad Ulm

Dopo tre vittorie consecutive contro Treviso, Sassari e l’Hapoel Tel Aviv, la Dolomiti Energia Trento vuole mantenere il trend positivo. La trasferta di Ulm sarà un passo importante per l’Aquila, che in caso di vittoria raggiungerebbe in classifica i tedeschi (a 6 punti), i quali al momento si trovano in terza posizione con Tel Aviv e Besiktas. In campionato i bianconeri hanno già ottenuto tre successi esterni, ma manca ancora la prima vittoria in trasferta in EuroCup e coach Galbiati punta a ottenerla a Ulm. L’ultimo successo esterno europeo risale alla stagione scorsa, con una splendida impresa contro Gran Canaria, superata 76-98.

L’avversaria

Come Trento, anche Ulm è riconosciuta per l’eccellente lavoro nello sviluppo dei giovani. Nell’ultimo Draft NBA, due talenti del club tedesco sono stati scelti: Juan Núñez con la 36ª pick e Pacôme Dadiet con la 25ª. Sotto la guida del nuovo coach Ty Harrelson, Ulm schiera un roster giovane, promettente e talentuoso, con prospetti come Ben Saraf (classe 2006), Jordan Mueller (2006), Tobias Jensen (2004), Noa Essengue (2006), Frederick Erichsen (2006) e Alec Anigbata (2004). A supportare il nucleo di giovani talenti, il club si affida all’esperienza di giocatori come Thomas Klepeisz e Justinian Jessup, tiratori di alto livello, Alfonso Plummer, grande realizzatore, e veterani come Nelson Weidermann e Karim Jallow. Nel reparto lunghi, la presenza fisica è garantita da Marcio Santos e Nicolas Bretzel. Il Ratiopharm Ulm arriva alla sfida dopo due sconfitte in EuroCup e un impegnativo scrimmage a Portland contro i Trail Blazers, chiuso 111-100 per Scoot Henderson e compagni. I tedeschi sono riusciti a riposarsi dopo questo tour de force vincendo sabato contro il RASTA Vechta (85-76) ed ora puntano al riscatto in EuroCup dopo le recenti battute d’arresto contro Besiktas e Gran Canaria.

I precedenti tra la Dolomiti Energia Trentino e il Ratiopharm Ulm sono quattro, con un bilancio in perfetta parità: due successi per i bianconeri e due per i tedeschi. Trento ha vinto entrambe le partite nella stagione 2017-18, mentre Ulm ha avuto la meglio nei due incontri della scorsa stagione. La vittoria di Trento alla Ratiopharm Arena risale al 27 dicembre 2017, con un punteggio di 84-94. In quell’occasione, Shavon Shields si era distinto con 19 punti, seguito da Dominique Sutton con 17 punti e 9 rimbalzi e Beto Gomes con 16 punti.

