Trento e Merano nuovamente vincenti

Quarta giornata del girone d'andata con due vittorie ed una sconfitta per le compagini regionali. Prosegue il buon momento della neopromossa Charly Merano.

Ottima affermazione casalinga per la Tecnoedil Basket Trento, che sul parquet del PalaNavarini di Ravina, sconfigge l'Alpo Basket con il punteggio di 79-53. Le padrone di casa impattano la partita nel migliori dei modi con una difesa corale ed aggressiva che consente di pungere in contropiede. Il finale del primo periodo è di 24-10. Nella seconda frazione di gioco la sinfonia non cambia, Alpo non riesce a ribattere ai canestri segnati dalle trentine e il distacco aumenta fino al punteggio di 43-22 a fine secondo periodo. Nel resto della partita le padrone di casa gestiscono il vantaggio accumulato incrementandolo ulteriormente fino al punteggio finale di 79-53.

Coach Pedrotti si può ritenere soddisfatto per la bella reazione della squadra dopo la sconfitta subita sabato scorso, e anche per aver mandato a referto tutte e 12 le giocatrici: Nicolini 16, Sartori 14, Polesel 11, Aquilini 9, Agostino 5, Granetto 5, Pierich 4, Saumer 4, Dissegna 3, Perenthaler 3, Quaresima 3, e Caldonazzi 2.

Altra brutta battuta d'arresto per il Basket Rosa Bolzano di caoch De Marco, sconfitta del forte Famila Schio, capolista in campionato, con il punteggio di 68-21, dopo un match senza storia. Salviato unica in doppia cifra con 12 punti., ma non può essere una consolazione.

Netta vittoria, la terza in questa stagione, per la neopromossa Charly Merano, che sul campo amico sconfigge con il risultato di 63-39 il Basket Cittadella. Parte subito bene la squadra di Corinaldesi, avanti per 22-8. Trend positivo che prosegue anche nel Q2, 39-15 a metà partita. Rientro più equilibrato per le ospiti, capaci di reggere almeno dieci minuti e alla terza sirena il punteggio è di 57-28. Ultimo parziale semplicemente amministrato dalle ragazze meranesi. In doppia cifra Di Blasi con 13 punti, seguita da Zangari e Travaglia, entrambe a quota 11.