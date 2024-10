DR1 al suo terzo turno d'andata

Terzo turno del girone d'andata per le formazioni regionali impegnate nel campionato di Divisione Regionale 1, dove alcune sono chiamate a raccogliere i primi punti.

Ad aprire le danze nel weekend, sarà la Tecnisan Rovereto, che sul parquet di casa affronta una vecchia conoscenza, il Buster Verona, che la scorsa stagione arrivò una posizione dietro alla squadra di coach Fumagalli. Nella scorsa stagione, si imposero i roveretani in entrambe le sfide. Team della città della Quercia ancora imbattuto, che deve cercare di imporsi anche in questa sfida per consolidare la buona posizione in classifica.

Sabato, 19 ottobre 2024 ore 18:00:

TECNISAN ROVERETO (2-0) - PALL.BUSTER VERONA (1-1)

Sempre sabato sera, il Civezzano di coach Fels, se la vedrà contro la Virtus Isola della Scala, con la quale non ha precedenti ufficiali. Il Civezzano è in un buon momento, la vera sorpresa del girone e ancora imbattuta, mentre Isola della Scala è la grande malata del girone, mali che si porta dietro dalla seconda fase della stagione e che ha impedito alla formazione veronese di cogliere i primi punti in classifica. Fondamentale per il Civezzano proseguire con il filotto positivo.

Sabato, 19 ottobre 2024 ore 19:00:

CIVEZZANO BASKET (2-0) - VIRTUS ISOLA D.SCALA (0-2)

Ancora sabato, la Virtus Altogarda affronta la sua seconda trasferta stagionale, con l'inedita sfida contro la neopromossa Legnago, ma che in campionato ha già trovato la prima vittoria a differenza della formazione di coach Betta. Fondamentale per i rivani raccogliere la prima vittoria, perdere vorrebbe dire vedere allontanarsi troppo il gruppo che corre per i playoff.

Sabato, 19 ottobre 2024 ore 20:30

LEGNAGO BASKET (1-1) - VIRTUS BK ALTOGARDA (0-2)

Nel posticipo domenicale, altra sfida inedita, quella che vede contrapposte l'Europa Bolzano che va a far visita al Creazzo. Partita non facile per gli uomini di coach Santangelo, chiamati alla prima vittoria in campionato se vogliono evitare l'ultimo posto in classifica e trovare un po' di morale per raccogliere più punti nel proseguimento di stagione.

Domenica, 20 ottobre 2024 ore 17:30

BASKET CREAZZO (1-1) - G.S. EUROPA (0-1)

La classifica