Due sconfitte e una vittoria per le regionali alla prima

Partenza in chiaroscuro per le formazioni regionali, con due sconfitte e una bella affermazione in trasferta, nella prima giornata di campionato, esulta soltanto il Charly Merano.

Esordio negativo nella prima giornata in trasferta di campionato, la PFM Mestre ha avuto la meglio sulle trentine della Tecnoedil Belvedere Ravina vincendo 72 a 60.

La partita inizia con un ritmo equilibrato da entrambi i lati chiudendo il primo quarto sul 19 pari. Nel secondo quarto invece la difesa trentina aumenta l’intensità portando di conseguenza ad un migliore attacco vincendo il parziale del quarto con un 14-22 e concludendo il primo tempo 33-41 per la Tecnoedil Trento. La ripresa del terzo quarto avviene in modo lento e confusionario, e vede la formazione trentina mettere a segno solo 10 punti in tutto il quarto, permettendo così il riavvicinamento delle veneziane finendo sul 48-51. L’ultimo quarto vede le veneziane prendere il volo in striscia positiva mettendo a segno 24 punti contro una difesa trentina ormai sottotono e troppo permissiva. Vanno in doppia cifra Aquilini con 15 punti, Polesel a 12 e Caldonazzi a quota 11.

Prossimo appuntamento vedrà la formazione trentina giocare in casa domenica 13 ottobre contro Pallacanestro Motta alle 18.00.

Esordio con sconfitta casalinga per il Basket Rosa Bolzano di coach De Marco, con le bolzanine che lasciano il passo con il punteggio di 46-57 al Valbelluna, dopo aver giocato comunque tre parziali sostanzialmente alla pari. 15-16 il primo quarto, 28-30 a metà partita. In tilt la formazione bolzanina nel Q3, dove il gap si accresce, 33-43 alla penultima sirena, per poi giocare un’ultima frazione sostanzialmente alla pari. In luce le giocatrici Bedana con 16 punti, Doliana a 12 e Salviato con 8 marcature.

Comincia con una bella soddisfazione la stagione della neo promossa Charly Merano, infatti coach Corinaldesi, dopo lo slancio della storica promozione, trova subito il successo, in trasferta per 46-73 sul campo della Pallacanestro Motta. In doppia cifra Betta con 14 punti, seguita da Ruocco a 13 e Di Blasi con 12.