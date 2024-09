Per i Night Owls possibile match point

Nella serata, al termine del match fra il Villazzano e i Night Owls, in caso di vittoria di questi ultimi, sarà già possibile avere il nome della prima classificata alle final four.

Partita fondamentale per il Villazzano, che in casa dovrà affrontare la prima della classe, i Night Owls di coach Bonelli, sin qui imbattuti, con anche una buona media positiva di canestri a favore e con il vento decisamente in poppa. Zago ha trovato tanti punti già alla seconda partita, Frenez in crescita costante, Caldara particolarmente pericoloso nei tiri da lontano. Se rientrano Candeo, Costanzo e Rizzonelli, sarà impresa difficile per il Villazzano impedire il possibile match point dei “gufi”, che stasera possono già mettere un piede nelle final four anche senza la certezza matematica, visti i risultati arrivati dagli altri campi martedì sera e alla buona dote di canestri all'attivo.

Villazzano (1-1) - Night Owls (2-0), Mercoledì 25/9 Palestra Pascoli, ore 21.00

La classifica