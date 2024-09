Il San Marco Rovereto sarò guidato da Alberto Franceschini

Lorenzo Zandonai, direttore sportivo del JBR Rovereto, ci annuncia l'importante cambio in panchina per il San Marco Rovereto e fa un bilancio della scorsa stagione, con vista sul nuovo e sempre più interessante campionato di DR2 che a settimane vedrà il suo battesimo del fuoco con la Coppa.

Per iniziare facciamo un bilancio sul campionato appena trascorso in DR2?

«Siamo comunque soddisfatti della scorsa stagione, non avevamo ambizioni di classifica ma siamo comunque riusciti a qualificarci ai play off. Quello dello scorso anno era un gruppo di buoni giocatori che ha dimostrato un grande spirito di gruppo ed ha lottato fino all'ultimo.»

Vedendola da una posizione non di vertice, la vittoria del Civezzano è stata meritata?

«Una vittoria meritata ma è stato un finale combattuto. Per Red Fox un secondo posto che vale una vittoria per una società giovane del nostro territorio.»

Chi davate come vincente ad inizio stagione?

«Pergine perché li avevamo incontrati in amichevole in precampionato e ci avevano ben impressionato e poi Blue Bear per l' andamento delle scorse stagioni e la continuità.»

Ci date un quintetto ideale, pescando fra tutte le squadre in DR2 per la stagione appena terminata?

«Ci sono molti giocatori di livello, non è facile trovarne solo 5, però ti direi Lollo Proch, Angelini, Natalini anche se ha giocato “poco” e infine Dapic, Margoni. Gli ultimi due li rivedremo quest’anno in DR1 e sono convinto faranno bene anche lì e questo certifica il buon livello del campionato.»

Come si sta evolvendo la DR2 rispetto alla Promozione Gold di qualche anno fa?

«Nel prossimo campionato di DR2 siamo convinti ci sarà un deciso aumento di livello rispetto agli anni scorsi, tutta la categoria farà un deciso salto verso l’alto, diventando di fatto quello che era il vecchio campionato di serie D prima del unione con il Veneto. Diciamo che è salito tutto di una categoria rispetto a 3-4 anni fa.»

Come sarà la prossima stagione e chi vedete tra i favoriti?

«Noi non partiamo con nessun obbiettivo di classifica, come detto la nostra priorità è l’evoluzione dei ragazzi. Tra le favorite invece di sicuro ci sarà Gardolo che avrà un roster interessante, Pergine che già lo scorso anno aveva fatto molto bene e i Red Fox Mori che da anni lottano al vertice della classifica.»

Novità in panchina e nel roster per la prossima stagione?

«L’allenatore della nostra DR2 per il prossimo anno sarà Alberto Franceschini che lo scorso anno è arrivato in finale regionale con l’under 15. Per il roster sarà una squadra giovane con i ragazzi che negli ultimi 2-3 anni sono usciti dal U19 e qualche ragazzo come Rella e Zambaldi che scenderanno dalla DR1 per poter giocare dei minuti da protagonisti e continuare il loro percorso di crescita, che avranno al loro fianco un paio di “chiocce” che già conosco il campionato per aiutarli.»