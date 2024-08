I derby apriranno la stagione

Definito in via provvisoria il calendario di DR1 per la nuova stagione 2024/25. La prima giornata sarà caratterizzata da due derby regionali.

Le quattro formazioni regionali, Virtus Altogarda, JBR Rovereto, Europa Bolzano e la neopromossa Civezzano-Valsugana, sono inserite nel girone Ovest, composta da un totale di 13 squadre. Oltre alle 4 formazioni regionali, ci saranno le già conosciute Leobasket Lonigo, Virtus Isola della Scala, XXL Pescantina e Buster Verona. A rimpinguare il girone, lo Sportscholl Dueville e L’Argine di Vicenza, che nello scorso campionato incontrarono le formazioni regionali impegnate nel girone Bronze, oltre all’Artigiano Valchiampo e al Basket Creazzo, incontrate da Gardolo e Virtus Altogarda nella fase Silver. Esordirà in questa stagione il Legnago Basket, promossa dalla DR2 veneta.

Esordio con derby per le formazioni regionali, infatti in giornata 1, saranno in programma Civezzano-Valsugana contro l’Europa Bolzano e al contempo il derby del basso Trentino, che vedrà contrapposte JBR Rovereto e Virtus Altogarda. Altro derby entro fine ottobre, quello fa la Virtus Altogarda di coach Betta, contro il Valsugana.

Il calendario provvisorio