Nuova formula e tante novità per la DR1

La Federazione Italiana Pallacanestro, per voce del Comitato Regionale del Veneto, ufficializza la composizione dei gironi della nuova stagione 24/25 e il calendario provvisorio.

Moltissime le novità per la nuova stagione. La più lampante e immaginiamo gradita da parte di molte società, è la scomparsa della seconda fase, la tanto criticata fase Gold, Silver e Bronze, che per alcune squadre erano solo un dispendio di energie e costi dovuti alle lunghe trasferte, oltre al fatto che le classifiche della seconda fase erano falsate dalla dote di punti accumulati o non nella prima fase. L’avventura del Buster Verona nella seconda fase Gold, ha fatto storia, qualificata con zero punti nonostante il terzo posto in classifica, non aveva pressoché possibilità di avanzare alla fase successiva, nonostante i 6 incontri che aveva a disposizione.

Alla prima fase di regular season, seguiranno i playoff fra le prime otto classificate, con accoppiamenti da 1-8, 2-7, 3-6 e 4-5. L’ultima classificata, nella regular season, retrocederà direttamente in DR2. Le classificate dal 9° al 12° posto giocheranno i playout, la perdente dei doppi confronti retrocederà anch’essa in DR2. Altra novità arriva in ambito promozione, la vincitrice dei playoff, sarà direttamente ammessa alla serie C.

Il campionato inizierà nel week end di domenica 6 ottobre e terminerà la fase di regular season il 13 aprile. I playoff inizieranno il 26 aprile per terminare 8 giugno 2025.