Tecnoedil Trento sconfitta dal Garda basket

Nella settima partita del campionato di serie C va in scena la sfida tra TECNOEDIL Trento e Garda Basket. I primi 10 minuti sfilano lisci, all’insegna dell’equilibrio e dello studio tra le due squadre con le ospiti che partono aggressive infilando un parziale di 5-0 e con le padrone di casa che rispondono con capitan Gelmetti e Castellaneta. Si va alla pausa sul punteggio di 11-13. Nella seconda frazione le padrone di casa tentano il primo strappo della partite guidate nuovamente da Castellaneta (10 punti per lei a fine partita) e da Aquilini (16 timbrature totali), ma diverse disattenzioni a rimbalzo che costano secondi tiri delle avversarie con conseguente controsorpasso della formazione ospite fino al 25-26 al suono della sirena. Nell’intervallo coach Pedrotti chiede maggiore attenzione a rimbalzo e fiducia nel tiro visti i numerosi errori dal campo, ma purtroppo l’ingresso in campo si rivelerà meno proficuo rispetto alla partita precedente con Alpo. Il Garda Basket aumenta la precisione sotto canestro mentre le trentine non riescono a contenere la verve offensiva delle ospiti che allungano fino al 38-44 al suono della terza sirena. L’ultima frazione procede sulla falsa riga del periodo precedente, con le padrone di casa che rosicchiano qualche punto nel finale con i tiri a cronometro fermo fino al 54-57 finale.

Aquilini 16, Castellaneta 10, Polesel 7, Nicolini 7, Gelmetti 5, Sartori 3, Caldonazzi 2, Giacalone 2, Quaresima 2, Margonar 0, Spader 0, Savoia n.e.