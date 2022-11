Prima trasferta vittoriosa per la Tecnoedil-Belvedere

Seconda vittoria per la Belvedere Tecnoedil Trento nel campionato di Serie B veneto. Nella quarta giornata del girone di andata, le ragazze del Belvedere, ospiti del Lupe S. Martino, dove con un'ottima prestazione, specialmente nel secondo tempo, hanno agguantato il secondo foglio rosa su 4 incontri sinora disputati, vincendo per 60 a 73.

Ancora orfane di capitan Gelmetti, sempre fuori a causa di una distorsione alla caviglia, e anche di Fadanelli, per problemi al ginocchio, le ragazze di coach Eglione partono con il quintetto base formato da: Margonar, N'Guessan, Pusceddu, Aquilini e Villarini.

L’avvio è equilibrato, con buone iniziative di Aquilini cui però rispondono presto le venete Tau e Frigo, che cercano subito di scavare un primo break (15-7 al 7'). L'ingresso di Prezzi dà una sferzata di energia alle trentine: subito 8 punti filati per lei, che continuerà ad attaccare con costanza per tutto il resto della partita chiudendo il suo bottino con 18 punti (record personale per lei). Grazie a questo mini break, il primo quarto si chiude 23 a 19 in favore delle padrone di casa.

Nella seconda frazione si alzano ulteriormente i ritmi: Polesel e Prezzi continuano a infastidire la difesa di casa, aiutate anche dal buon lavoro sotto canestro di Villarini e Rech. Prezzi sorpassa sul 25 a 27 dopo pochi minuti e per il resto della frazione il punteggio resta in parità, con le due squadre che rispondono azione su azione, 35-36 all'intervallo lungo. E' dopo la pausa che la partita viene decisa: la Tecnoedil Trento rientra con grande energia e grazie alle iniziative di Aquilini e Margonar si porta al massimo vantaggio sul +14 (40-54), mentre le padrone di casa trovano punti solamente da capitan Frigo. Nell'ultimo quarto, le venete hanno una reazione d'orgoglio e tentano di rientrare in partita a tutti i costi. La lenta rimonta porta le padrone di casa fino al -3 a 3 minuti dalla fine grazie ai canestri di Meggiolaro e Bortolozzo. Nei minuti finali però sono più brave le trentine a mantenere la testa lucida e accumulare punti preziosi, per chiudere alla fine sul +13 (60-73).

Prossimo appuntamento con la Serie B in casa al Palanavarini domenica 13 novembre alle ore 18 contro Basket Sarcedo.

Lupe S. Martino - Tecnoedil Trento 60-73

(23-19, 12-17, 10-19, 15-18)

Lupe S. Martino: Marcon 4, Tau 13, Meggiolaro 5, Bernardi, Lovisetto, Bellon 4, Frigo 18, Bortolozzo 8, Bergamin ne, Ferraro 8. All. Tomei, Ass. All. Parolin

Tecnoedil Trento: N'Guessan 4, Polesel 6, Pusceddu 5, Gelmetti ne, Prezzi 18, Margonar 8, Villarini 9, Aquilini 12, Caldonazzi 2, Rech 9. All. Eglione, Ass. All. Pezzato, 2° Ass. All. Pedrotti