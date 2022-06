La Dolomiti Energia pensa al futuro, ecco Quinn Ellis

La Dolomiti Energia Trentino comunica di aver sottoscritto un accordo quadriennale con Quinn Ellis, talentuoso esterno nato l’1 aprile 2003, di nazionalità britannica ma che la prossima stagione completerà il percorso per ottenere la formazione italiana.

Un metro e 84 di altezza, playmaker mancino con ottime doti atletiche e tiro da fuori, Ellis giocherà la prossima stagione in prestito in Serie A2 proprio per completare la formazione italiana e per continuare la crescita esponenziale mostrata nelle ultime stagioni, che lo hanno proiettato tra i talenti più interessanti dell’annata 2003 a livello nazionale.

Aquila Basket insomma guarda al futuro: mentre si lavora per strutturare il roster che nel 2022-23 prenderà parte alla Serie A e alla 7DAYS EuroCup, il club bianconero ha chiuso un’operazione di prospettiva aggiungendo un giocatore dal grande potenziale che nell’ultima stagione in Serie A2 con la maglia di Capo d’Orlando, la società che lo ha portato giovanissimo in Italia, lo ha visto viaggiare a 7,2 punti, 4,2 rimbalzi e 4,0 assist.

Nel 2019 Ellis ha rappresentato il Regno Unito agli Europei B Under 16 chiudendo la manifestazione a 11,9 punti, 5,1 rimbalzi e 2,9 assist in otto presenze ufficiali.

«Il percorso tecnico di Quinn con la Dolomiti Energia comincerà con una stagione in prestito - dice Emanuele Molin - che possa permettergli di recitare un ruolo da protagonista e proseguire il suo sviluppo, ma siamo convinti che in futuro possa essere un giocatore importante per il gruppo di formazione italiana».