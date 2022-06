Il 16 luglio riparte «Dolomiti Basket Altitude»

Sabato 16 luglio Malga Montagna Granda in Panarotta diventerà teatro del torneo di pallacanestro 3 contro 3 più alto d’Italia.

Tre campi da basket verranno installati nell’area per ospitare una competizione dedicata a bambini ragazzi e adulti.

Si tratta di un torneo voluto dal responsabile organizzativo della Dolomiti Energia Basketball Academy Luca Lechthaler, in collaborazione con l’agenzia di comunicazione Brain Drain, con l’obbiettivo di fare conoscere a più persone possibili la sue passioni: il Basket la montagna e non solo.

«Dopo la pandemia - afferma l’ex giocatore Lechthaler - abbiamo voluto ripartire con questa iniziativa da un luogo simbolo del Trentino. La Panarotta è stata una delle cime martoriate dalla grande tempesta che nel 2018 ha colpito i nostri boschi e oggi, con il nostro evento e con tanti amici, diventa simbolo di rinascita. Un progetto circolare che prevede anche un’impronta ecosostenibile consapevole».

Partner infatti di Dolomiti Basket Altitude la startUp Vaia che a partire dal legno distrutto ha creato oggetti di design che uniscono la tecnologia analogica con la nostra vita digitale e che nel pomeriggio di sabato 16 ripiantumerà con i partecipanti alberi nelle aree colpite dalla tempesta.

Una manifestazione adatta anche ai "non giocatori" di basket, che potranno durante la giornata scoprire questo meraviglioso territorio, partecipando a diverse esperienze come passeggiate arrampicate sportive, degustando prodotti enogastronomici locali come i formaggi di malga,

Appuntamento Sabato 16 luglio Malga Montagna Granda Pergine Valsugana dalle ore 9.00 Info e iscrizioni sul sito www.dolomitibasketaltitude.com.