La Dolomiti Energia cerca l'impresa al PalaLeonessa di Brescia

La Dolomiti Energia Trentino si presenta al PalaLeonessa di Brescia a caccia di una vera e propria impresa: battere la terza forza del campionato, interrompere la striscia aperta di 12 vittorie consecutive dei lombardi, avere la meglio sul secondo attacco della Serie A e di due tra i migliori cinque realizzatori.

Dopo il liberatorio successo interno contro Trieste, capitan Forray e compagni vogliono cancellare l'opaca prestazione in EuroCup ad Amburgo tornando a mostrare l'intensa cattiveria agonistica emersa prepotentemente tra le mura della BLM Group Arena: ora l'obiettivo è sbloccarsi in trasferta, dove nel 2022 i bianconeri non hanno ancora trovato successi. Il bilancio della Dolomiti Energia Trentino in trasferta in campionato è 4-7, ma i ragazzi di coach Molin erano 4-2 dopo le prime sei partite lontano da casa. Al PalaLeonessa la Germani è 10-2.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA E CLASSIFICA

La sfida in numeri

Brescia è la miglior squadra del campionato per palloni rubati, 8,2 di media: non solo attacco...

Il bilancio dei 12 precedenti tra le due squadre recita 9-3 in favore della Dolomiti Energia, che in trasferta contro Brescia ha vinto quattro partite su cinque.

Flaccadori domenica scorsa contro Trieste ha segnato più di 20 punti per la nona volta con la maglia dell'Aquila tra campionato e coppe: l'Aquila ha vinto in sette occasioni (quattro su cinque il dettaglio in questa stagione).

Top performers

Diego Flaccadori dopo aver precauzionalmente saltato la trasferta di Amburgo è pronto a tornare in campo: nelle ultime tre partite di Serie A il playmaker bergamasco viaggia a 18,7 punti, 5,0 rimbalzi e 4,3 assist di media. Il miglior realizzatore stagionale della Dolomiti Energia resta Cameron Reynolds, che con i suoi 15,3 punti a partita è al 9° posto nella classifica dei migliori marcatori della Serie A.

Amedeo Della Valle è il miglior giocatore del campionato per punti di media (19,6) e per valutazione (22,0), ed è il principale indiziato al premio di MVP della regular season: nelle 22 partite giocate è sempre andato in doppia cifra a referto, e solo in un'occasione è rimasto senza triple segnate. Naz Mitrou-Long segna 17,1 punti a partita, ed è 9° per assist distribuiti (4,7 di media).

L'ultimo precedente

Dolomiti Energia e Germani si sono incrociate per l'ultima volta nel quarto di finale di Frecciarossa Final Eight di Coppa italia: a Pesaro lo scorso 16 febbraio l’Aquila torna ad assaporare l’adrenalina della Coppa Italia dopo sei anni di assenza, ma dopo una lunga battaglia sportiva punto a punto, negli ultimi 10’ non trova il guizzo vincente per ricucire lo strappo ispirato dai “soliti” Della Valle (22 punti) e Mitrou-Long.

Dopo un primo tempo equilibrato, nel terzo quarto si accende Mitrou-Long (44-51 con sette punti del play USA), ma soprattutto la Dolomiti Energia è costretta a fare i conti con i problemi di falli di Flaccadori e Williams, che incappa nel quarto fallo personale prima della metà del periodo per colpa di due falli in attacco quasi consecutivi. In apertura di quarto periodo è un fallo antisportivo fischiato contro Forray a spianare la strada alla fuga della Leonessa, che sale sul 55-68: Reynolds e Flaccadori producono l’ennesimo extra-sforzo per rientrare a -4, ma ancora una volta i tiri pesanti di Della Valle e Petrucelli la ricacciano indietro (65-75 a 2’30” dalla fine). I bianconeri non mollano un centimetro, ma Brescia vince e va in semifinale, dove dovrà arrendersi allo strapotere di Milano.

Probabili quintetti

Brescia: Mitrou-Long, Della Valle, Petrucelli, Gabriel, Burns.

Trento: Flaccadori, Forray, Reynolds, Caroline, Williams.

"Infermeria"

Brescia: Cobbins ha giocato 6' nel successo contro Pesaro della scorsa settimana prima di uscire per un problema alla spalla sinistra; anche Burns nella stessa partita ha lasciato il campo in anticipo per una distorsione alla caviglia sinistra. Entrambi sono in dubbio per il match di domani sera.

Trento: Flaccadori non ha preso parte alla trasferta di Amburgo per recuperare da un problema alla schiena lamentato nel match contro Trieste di domenica scorsa: il numero 12 domani torna a disposizione di coach Lele Molin e il suo staff.