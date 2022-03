L'Alperia batte in rimonta Treviso e ora attende Milano

Vittoria in rimonta contro Treviso (61-57) per il Basket Club Bolzano, che riesce a recuperare lo stacco di 14 punti maturato nel terzo quarto e a vincere in volata, lasciando le venete con soli 5 punti realizzati nell’ultimo quarto, per un parziale di 16 a 5.

Buona la prova di Alessia Egwho che con 17 punti, 8 su 9 da 2, è la miglior realizzatrice seguita da Safy Fall con 14 e a 9 Ovner e Vella che nel suo bottino può contare anche 11 rimbalzi.

Percentuali al tiro migliorate rispetto a quelle di pochi giorni prima a Torino, ad esclusione del tiro dalla lunga distanza che ha visto le bolzanine litigare con il ferro per tutti i 40 minuti.

Per Treviso sempre molto interessante Perisa, la guardia tiratrice croata, arrivata a Treviso in dicembre e ancora una volta in doppia doppia con 17 punti e 11 rimbalzi, secondo miglior bottino di squadra per l’altra guardia Francesca Beraldo con 12 punti.

Una vittoria importante per la classifica, per tenere lontane le venete e anche perché serviva una reazione dopo la brutta uscita in Piemonte.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Sabato 26, con soli due giorni di riposo, sarà a Bolzano il Ponte d’aste Milano per la 22esima giornata di campionato. Milano al momento è in seconda posizione appaiato a Udine, con 32 punti. In settimana ha ulteriormente rinforzato, un roster già di grande spessore, con l’arrivo del forte centro lituano, Laura Zelnyte, che aveva iniziato la stagione in Russia. Chiaro segno delle intenzioni del club di Franz Pinotti per la chiusura della stagione che si sta avvicinando.