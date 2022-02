L’Alperia Bolzano torna alle competizioni ma cede contro Mantova

Dopo due mesi lontana dal campionato (ultima partita giocata il 18 dicembre) e con pochi allenamenti a organico completo, il Basket Club Bolzano è tornato ad assaggiare il sapore delle competizioni con ospite l’ambiziosa Mantova.

Privo di Giorgia Assentato, che sta cercando di rientrare da un infortunio, il Bcb ha cercato di riprendere il ritmo partita e nonostante abbia sempre dovuto rincorrere, fino a metà del terzo quarto è riuscito a rimanere attaccato alle avversarie chiudendo metà gara con 4 punti di scarto.

Poi Mantova da metà del terzo quarto e soprattutto nell’ultimo giro di lancette ha trovato l’allungo chiudendo il parziale sul +13, rincarato a 3 minuti dalla fine quando le ospiti hanno raggiunto il massimo vantaggio +17.

Proprio lì capitan Servillo & Co. hanno dato fondo alle ultime energie oltre ad un moto d’orgoglio e con un 10 a 2 (Cremona, Servillo, Ovner, Cremona per Bolzano e Marchi per Mantova) hanno chiuso sul 50 a 60.

Mantova ha sfoderato una Llorente praticamente incontenibile in doppia doppia con 17 punti e 10 rimbalzi per un 23 di valutazione Lega, seguita da Bernardoni con 12 punti.

Il Basket Club Bolzano ha portato in doppia cifra Ovner con 14 e Cremona 10.

«Partiamo dalla cosa positiva, siamo tornate a giocare dopo due mesi, anche se sembrava di iniziare una stagione nuova – sono le prime parole di coach Sacchi - Non sembrava vero ma sapevamo cosa ci aspettava, partendo da questa sera con Mantova che arrivava da un +26 a Udine e noi con 4 giorni di allenamento tutte insieme dopo quasi due mesi. In un modo o nell’altro siamo riuscite a tenere le avversarie a questo punteggio e noi a fine primo tempo eravamo ancora lì a -4. Probabilmente dovevamo avere qualcosa in più, crederci e non buttare via così tante palle (21 quelle perse), ma va dato merito anche alla loro ottima difesa. Noi avremmo dovuto essere più cattive in attacco. Chiaro che per 20/25 minuti ci abbiamo provato, poi ci è mancato qualcosa. Ora dobbiamo tornare in palestra, allenarci e giocare sperando di riuscire ad avere continuità nel lavoro e recuperare Giorgia (Assentato, ndr) il prima possibile. Andiamo avanti e torniamo in palestra più ottimisti e propositivi».

«Sarà il coach a dirci quello che non è andato e dove abbiamo sbagliato, io posso dire che nonostante tutto sono contenta - commenta Daniela Servillo - Purtroppo lo stato fisico non si recupera da un giorno all’altro, però c’eravamo. Nonostante le palle perse e ciò che potevamo fare meglio, siamo state brave, c’eravamo e questo è l’importante. Ci è mancata anche Giorgia, ma nonostante tutto le ragazze hanno improntato bene il ritorno in campo».

RISULTATI DELLA GIORNATA E CLASSIFICA

Il tabellino

Alperia Basket Club Bolzano - San Giorgio MantovAgricoltura 50 - 60

(8-13, 24-28, 31-44, 50-60)

ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO: Cremona* 10 (5/8, 0/3), Servillo 4 (1/4 da 2), Egwho* 6 (3/6 da 2), Fall* 5 (1/3, 1/2), Ovner* 14 (3/11, 2/3), Desaler NE, Iob 4 (2/3 da 2), Schwienbacher 2 (1/2, 0/1), Castellaneta 1 (0/2 da 2), Kob, Vella* 4 (1/5 da 2)

Allenatore: Sacchi R.

Tiri da 2: 17/44 - Tiri da 3: 3/9 - Tiri Liberi: 7/12 - Rimbalzi: 34 4+30 (Egwho 10) - Assist: 8 (Vella 3) - Palle Recuperate: 7 (Cremona 2) - Palle Perse: 21 (Fall 4).

SAN GIORGIO MANTOVAGRICOLTURA: Llorente* 17 (6/12 da 2), Togliani* 3 (0/4, 1/1), Petronio 2 (1/3 da 2), Buelloni 2 (1/1 da 2), Bernardoni* 12 (4/8 da 2), Pizzolato NE, Bottazzi* 9 (3/5, 1/3), Monica 5 (0/3, 1/5), Ruffo* 4 (2/7, 0/2), Errera, Marchi 6 (0/2, 1/4)

Allenatore: Purrone S.

Tiri da 2: 17/46 - Tiri da 3: 4/15 - Tiri Liberi: 14/18 - Rimbalzi: 42 11+31 (Llorente 10) - Assist: 7 (Togliani 4) - Palle Recuperate: 9 (Llorente 2) - Palle Perse: 18 (Bernardoni 3)

ARBITRI: Bastianel G., De Rico M.