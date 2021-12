Serata al "no" al tiro per l'Acciaierie Valbruna: vince Carugate

L’Acciacierie Valbruna Bolzano perdono il confronto con Carugate, che nel breve volgere di un mese batte entrambe le squadre bolzanine sul loro campo. Pare che l'aria di Bolzano serva come tonico per la formazione lombarda, che proprio in Alto Adige ha raccolto importanti punti per muovere la propria classifica.

Le atlete di casa conoscevano tutto della squadra ospite. Sapevano innanzitutto della presenza del centro finlandese Tulonen, probabilmente la miglior giocatrice del girone e conosceva anche l'attitudine e la pericolosità delle biancoazzurre nel gioco in penetrazione. Ma a nulla sono valse le tattiche, tra l'altro coronate da successo, di imbrigliare la forza del centro avversario.

Le Sisters sono incappate in una serata veramente nera al tiro ed a nulla è valso l'impegno difensivo e la foga per cercare di rovesciare l'esito dell'incontro, saldamente in mano a Carugate. Solo il 26% dal campo per Bolzano contro il 44% delle ospiti.

Serataccia quindi al tiro, particolare tecnico che ha innervosito oltremodo le giocatrici altoatesine che speravano in un esito ben diverso della gara.

Primo quarto con Carugate su standard normali e con Bolzano che manifesta una scarsa propensione nel trovare il canestro (9/15). Secondo quarto in sostanziale equilibrio con le ospiti che spendono subito i loro falli e consentono a Bolzano molti giri in lunetta.

Terzo quarto ancora povero in fase realizzativa per le padrone di casa ( 11/17) e vantaggio per Carugate che non muta nell'ultimo quarto (14/14).

RISULTATI DELLA GIORNATA E CLASSIFICA

Le parole di coach Pezzi

«Le ragazze desideravano fortemente questa vittoria – commenta coach Pezzi - Sono incappate in una brutta serata al tiro e questo le ha innervosite e condizionate per tutta la gara. Abbiamo tirato con una percentuale che è circa la metà di quella delle nostre avversarie. Il nostro gioco è stato troppo perimetrale, senza mai appoggiare la palla internamente. Forse lo spauracchio dell'ottima avversaria Tulonen ha condizionato lo sviluppo del nostro gioco allontanandolo troppo dall'area. Con maggiore lucidità e precisione avremmo potuto complicare la vita alle nostre avversarie. Alla luce di quanto visto in campo ritengo il risultato aderente alla realtà. Abbiamo pagato una eccessiva tensione perdendo lucidità e freddezza proprio nella fase conclusiva delle azioni. Merito della difesa di Carugate che era schierata molto bene e demerito delle mie Sisters che sono state tradite dalla foga della gara».

«In questa fase del campionato, e in relazione alle modifiche che abbiamo introdotto nell'organico e nello sviluppo del gioco, dobbiamo rapidamente ricostruire equilibrio e focalizzare meglio la qualità delle prestazioni individuali – aggiunge Pezzi - Nella gara contro Carugate ho una sola giocatrice che ha raggiunto una piena sufficienza. Abbiamo quindi ampi margini di miglioramento per dire la nostra nella lotta per la salvezza. Il girone è molto equilibrato, quest'anno non ci sono squadre materasso e ogni partita propone un terreno inesplorato, insidioso ma anche ricco di opportunità da cogliere».

Prossima gara in trasferta a Castelnuovo Scrivia, con l'esordio sottocanestro del nuovo innesto Jannette Guilavogui ( 1.84 ala centro) , l'anno scorso in forza prima a Livorno (A2) e poi chiamata a Vigarano (A1), giocatrice fortemente voluta per rafforzare una maggiore profondità nello sviluppo del gioco.

Il tabellino

Acciaierie Valbruna Bolzano - Blackiron-Rentpoint.it Carugate 51 - 66 (9-15, 26-35, 37-52, 51-66)

ACCIAIERIE VALBRUNA BOLZANO: Fumagalli* 2 (1/1, 0/1), Gottardi 2 (1/1 da 2), Kuijt* 9 (1/4, 2/8), Rossi 4 (1/3, 0/2), Fabbricini* 2 (1/3 da 2), Hafner, Marcello 2 (1/7 da 2), Hafner NE, Sasso* 4 (2/3, 0/2), Pellegrini 16 (4/9, 1/5), Santarelli* 10 (0/10, 2/3)

Allenatore: Pezzi A.

Tiri da 2: 12/42 - Tiri da 3: 5/21 - Tiri Liberi: 12/14 - Rimbalzi: 36 9+27 (Sasso 8) - Assist: 9 (Kuijt 4) - Palle Recuperate: 7 (Pellegrini 2) - Palle Perse: 9 (Kuijt 2)

BLACKIRON-RENTPOINT.IT CARUGATE: Faroni 5 (2/3, 0/1), Baiardo 6 (1/4, 1/2), Meroni* 8 (3/5, 0/3), Nespoli 2 (1/2, 0/1), Usuelli, Diotti* 10 (5/7 da 2), Lavezzi 4 (2/3, 0/1), Canova* 11 (4/8, 1/4), Grassia* 5 (1/5 da 2), Tulonen* 15 (7/10, 0/2)

Allenatore: Cesari L.

Tiri da 2: 26/49 - Tiri da 3: 2/14 - Tiri Liberi: 8/10 - Rimbalzi: 47 9+38 (Tulonen 15) - Assist: 10 (Baiardo 4) - Palle Recuperate: 6 (Tulonen 2) - Palle Perse: 12 (Diotti 3)

ARBITRI: Roberti E., Bortolotto G.