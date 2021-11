Niente da fare al PalaLeonessa per l’Alperia Bolzano

Mentre Brixia continua la sua corsa a punteggio pieno e sempre con scarti importanti, l'Alperia Bolzano - ancora senza Safy Fall - stenta a trovare punti e convinzione.

Partenza thriller per le bresciane, che nei primi 5 minuti di gioco piazzano un parziale di 15 a 0. Le bolzanine trovano grandi difficoltà nel fare girare la palla, con le padrone di casa che chiudono tempestivamente ogni varco. Dopo lo shock iniziale anche il Basket Club Bolzano inizia a giocare e il divario a fine primo quarto è di 8 punti (18 a 10).

Nel secondo periodo, giocato sostanzialmente sugli stessi livelli, le padrone di casa continuano a dettare legge e l'Alperia riesce a rosicchiare un solo punto (24-17).

Al rientro dalla pausa lunga arriva il peggior quarto delle bianco-rosse, che mettono a segno soli 4 punti, tutti nei minuti iniziali, e Brescia raggiunge così il maggior vantaggio sul +30.

Coach Zanardi continua ad affidarsi a 4 delle sue giocatrici del quintetto iniziale anche nell’ultimo quarto, nonostante la differenza di bottino tra le due squadre. La tranquillità del punteggio fa sì che le bresciane mollino la pressione e così il BCB con un moto d’orgoglio e una serie di triple accorciano le distanze: Assentato, Schwienbacher, Vella e ancora Schwienbacher riportano le altoatesine a credere di non meritarsi un divario così netto.

Dopo essere rientrate fino a -17 punti, lo scarto si mantiene invariato fino a pochi secondi dalla sirena, quando Rainis piazza il suo 20° punto e chiude la partita sul +20 tondo.

Per Brixia, oltre a Rainis, in doppia cifra e doppia doppia anche Zanardi (17 punti 10 rimbalzi e un notevole 27 di valutazione Lega) e Scarsi (10 punti e 10 rimbalzi).

Doppia doppia anche sul fronte bolzanino, con la capocannoniere del campionato Evelyn Ovner (14 punti e 12 rimbalzi).

RISULTATI E CLASSIFICA

Le parole di coach Sacchi

«Complimenti a Brescia che è ancora imbattuta e ha dimostrato nuovamente il perché, ha interpretato la gara come sempre con grande intensità e cattiveria – è il primo commento di coach Sacchi - Noi siamo partite con un 15 a 0 iniziale, non riuscendo a costruire in attacco e subendo in difesa. Sappiamo che non era questo il campo su cui fare l’impresa per portare a casa il risultato perché veramente non so quante squadre riusciranno a vincere qui. Però non possiamo partire in questo modo, adesso abbiamo una serie di partite che almeno sulla carta si possono giocare, ma la mentalità deve essere quella giusta. Dopo i parziali subiti, quando siamo riuscite a costruire qualcosa, con la possibilità di scendere sotto la doppia cifra di divario, non siamo mai riuscite a fare la cosa giusta. Soffriamo queste gare, è normale. Non demoralizziamoci, cerchiamo di fare una buona settimana di lavoro per arrivare pronte alla sfida di sabato prossimo in casa nostra a Bolzano contro Torino. È una partita importante per la classifica, il risultato e il morale. Indispensabile per riprendere fiducia nei nostri mezzi».

Il tabellino

RMB Brixia Basket - Alperia Basket Club Bolzano 68 - 48

(18-10, 42-27, 61-31, 68-48)

RMB BRIXIA BASKET: Gregori, Celani 2 (1/1, 0/1), Zanardi* 17 (4/6, 3/11), De Cristofaro* 6 (0/2, 2/6), Bonomi NE, Scarsi* 10 (3/6, 0/3), Scalvini, Rainis* 20 (4/6, 4/6), Pinardi NE, Turmel* 11 (4/10, 0/3), Tempia NE, Pinardi 2 (1/3, 0/1)

Allenatore: Zanardi S.

Tiri da 2: 17/35 - Tiri da 3: 9/35 - Tiri Liberi: 7/7 - Rimbalzi: 44 15+29 (Zanardi 10) - Assist: 16 (Zanardi 6) - Palle Recuperate: 19 (Zanardi 5) - Palle Perse: 15 (De Cristofaro 4)

ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO: Cremona* 5 (1/3 da 3), Servillo, Egwho* 4 (2/5 da 2), Fall NE, Ovner* 14 (5/14, 0/3), Assentato* 5 (1/3, 1/7), Desaler NE, Iob 4 (1/4 da 2), Schwienbacher 8 (1/2, 2/6), Vella* 8 (2/4, 1/1)

Allenatore: Sacchi R.

Tiri da 2: 12/34 - Tiri da 3: 5/21 - Tiri Liberi: 9/14 - Rimbalzi: 40 11+29 (Ovner 12) - Assist: 8 (Cremona 2) - Palle Recuperate: 7 (Vella 2) - Palle Perse: 23 (Ovner 8) - Cinque Falli: Servillo

ARBITRI: Marcelli L., Silvestri G.