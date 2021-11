Non basta l'orgoglio all'Acciaierie Valbruna contro la Mep Alpo

Non sono bastati orgoglio e tenacia all’Acciaierie Valbruna Bolzano per avere la meglio sulla Mep Alpo, che ha costruito la propria vittoria sulla difesa, espugnando il Palawalther con il punteggio di 62-56.

La Mep Alpo, una delle squadre meglio accreditate del girone, veniva da una serie di tre vittorie consecutive, di cui una di indubbio prestigio, quella conquistata sul parquet della Sanga Milano.

L’Acciaierie Valbruna Bolzano, di contro, era reduce dalla sofferta vittoria casalinga contro Treviso ed era alla ricerca di una vittoria di prestigio che la potesse rilanciarle in classifica. L'inizio della gara è stato brillante per Bolzano, che per i primi 6/7 minuti ha ribattuto le ben congegniate iniziative avversarie.

Un paio di palle perse hanno consentito alle veronesi di chiudere il primo quarto in vantaggio (13-20). Nella seconda frazione la difesa veneta, vero punto di forza della squadra, ha stretto le sue maglie concedendo solo 10 punti alle tiratrici di Bolzano, portando il vantaggio ad un tranquillizzante 23-36.

L'intervallo di mezza gara non ha modificato la sostanza delle operazioni in campo. Bolzano è sempre stata costretta a rincorre nel punteggio, talvolta anche con una certo affanno, ostacolata da una difesa veramente arcigna e fisica. Le veronesi si sono dimostrate più forti anche sotto canestro, con il duo Vitari (19) e Dienè (9) in grande spolvero.

L'ultimo quarto è stato segnato da una grande risposta di orgoglio delle Sisters, che hanno cambiato modulo difensivo e da protagoniste passive in difesa sono salite di tono e velocità, dominando il parziale conclusivo (22-10) e limitando con l’orgoglio il passivo.

Alpo, priva di alcune rotazioni in panchina, ha fatto suo l'incontro inanellando la quarta vittoria consecutiva. Acciaierie Valbruna Bolzano ha altresì dimostrato, anche contro una delle migliori squadre della serie, di poter competere, a condizione di abbandonare timidezze e ritmi troppo poco agonistici.

Per Bolzano interessante prova di Santarelli in regia, finalmente recuperata al 100%, e buoni segnali per Elena Sasso, che pare inserirsi con la giusta carica agonistica nel contesto del gioco. Purtroppo sotto gli standard la prova di Kuijt e Pellegrini, frenate dalla fisicità della difesa avversaria.

Per Alpo bella prova per il trio Vitari, Mvp della gara, ben diretta dalla illuminata regia di Packowski e dalla verve tecnico-fisica di Marangoni. Da evidenziare l'ottima attitudine di tutte le giocatrici impegnate nell'oscurare il tiro ed intercettare le linee di passaggio di Bolzano.

RISULTATI DELLA GIORNATA E CLASSIFICA

Le parole di coach Pezzi

«Volevamo ottenere una vittoria di prestigio, contro una delle squadre top del Campionato - spiega coach Pezzi - Inizio gara bene, poi le avversarie hanno attaccato con grande proprietà di linguaggio cestistico e la nostra difesa non è stata all'altezza delle loro qualità. Abbiamo sofferto nella fase centrale della gara perdendo alcuni palloni di troppo, puntualmente trasformati dalle avversarie in canestri. Una maggiore aggressività ed un cambio di difesa ci hanno consentito un ottimo ultimo quarto in rimonta, prova di orgoglio e testimonianza di buona condizione, ma lo svantaggio da colmare era forse troppo. I numeri parlano di una gara in equilibrio: pari i rimbalzi, abbiamo tirato meglio delle avversarie ma purtroppo abbiamo perso il doppio dei palloni (15 contro 7) e soprattutto abbiamo concesso più secondi tiri (16 contro 4) e tiri sotto misura dopo rimbalzi offensivi, che alla fine hanno fatto la vera differenza».

«Da inizio stagione siamo molto altalenanti durante lo sviluppo della partita - aggiunge Pezzi - In alcune frazioni giochiamo, in altre siamo poco aggressivi, poi all'interno della stessa gara diventiamo ciò che non eravamo pochi minuti prima. Quindi dobbiamo ricercare forse meno emotività e più costanza nello sviluppo del gioco. Non sono soddisfatto, ma le atlete in palestra lavorano e si allenano con impegno, quindi troveremo soluzioni a queste "montagne russe" all'interno delle gare».

L’Acciaierie Valbruna Bolzano ora è attesa dalla difficile trasferta di Ponzano. Sarà la rivincita del match disputato in precampionato, che vide vittorioso Ponzano dopo 1 tempo supplementare.

Il tabellino

Acciaierie Valbruna Bolzano - MEP Pellegrini Alpo 56 - 62 (13-20, 23-36, 34-52, 56-62)

ACCIAIERIE VALBRUNA BOLZANO: Botteghi* 6 (3/6, 0/2), Gottardi, Kuijt* 2 (1/4, 0/1), Rossi, Fabbricini* 9 (4/7 da 2), Miccio 12 (2/4, 2/5), Hafner 1 (0/1 da 2), Marcello 2 (1/3, 0/2), Hafner, Sasso* 7 (2/3, 1/2), Pellegrini 6 (0/2, 2/4), Santarelli* 11 (4/5, 1/2)

Allenatore: Pezzi A.

Tiri da 2: 17/37 - Tiri da 3: 6/19 - Tiri Liberi: 4/6 - Rimbalzi: 43 10+33 (Botteghi 10) - Assist: 12 (Kuijt 3) - Palle Recuperate: 7 (Botteghi 2) - Palle Perse: 15 (Sasso 5)

MEP PELLEGRINI ALPO: Marangoni* 16 (2/10, 3/4), Packovski* 13 (1/6, 3/9), Rosignoli 3 (0/2, 1/1), Pachera NE, Diene* 9 (4/11, 0/2), Soglia NE, Bertoldi NE, Vitari* 19 (7/14, 1/3), Mancinelli* 2 (1/6, 0/2), Franchini NE

Allenatore: Soave N.

Tiri da 2: 15/49 - Tiri da 3: 8/21 - Tiri Liberi: 8/11 - Rimbalzi: 41 16+25 (Packovski 9) - Assist: 10 (Packovski 3) - Palle Recuperate: 8 (Mancinelli 5) - Palle Perse: 8 (Vitari 3)

ARBITRI: Occhiuzzi G., Andretta A.