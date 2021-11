L'Alperia Bolzano cade con onore con la capolista Castelnuovo

La vigilia della partita non permetteva grande ottimismo. Nella sfida contro Castelnuovo, una delle tre capolista e ancora imbattuta, le ragazze targate Alperia hanno invece sfoderato una bella prestazione tenendo per lunghi tratti testa alle avversarie, nonostante l’assenza di due giocatrici del quintetto base, Safy Fall ancora ferma da inizio stagione e Elena Vella scavigliata nell’ultima partita contro Ponzano, oltre a Alexia Desaler ancora non disponibile.

La gara si è rivelata fin dall'inizio avvincente. Sostanziale equilibrio iniziale a basso punteggio in attesa che le piemontesi si sbloccassero e prendessero il largo.

Così non è stato, per l'ottimo lavoro di entrambe le difese, tant'è che la partita è rimasta equilibrata, con le ospiti sempre davanti ma mai lasciate fuggire. Sul finire del primo parziale Castelnuovo ha piazzato un mini strappo e chiuso sul +5 (12-17).

Il secondo ha seguito il medesimo copione: dopo 5 minuti di gioco le padrone di casa si sono portate a una sola lunghezza dalle ospiti e a meno di 2 minuti dalla sirena ancora a –3, con Bonasia e D’Angelo a chiudere il primo tempo con due canestri e uno svantaggio di 7 punti (25-32).

E’ al rientro dalla pausa lunga che l’Autosped ha tentato il vero allungo, portandosi a +12 e dando l’idea di poter chiudere ancitempo i conti. Non è così, perché l’Alperia ci ha creduto e replicato con un parziale di 7 a 0 tutto firmato Ovner, riportandosi così nuovamente a -5.

Negli ultimi 10 minuti, nonostante Bolzano abbia potuto schierare solo 7 giocatrici, è stata ancora gara vera e dopo 5 minuti di gioco il BCB si è trovato sotto di 3 punti (45-48).

Castelnuovo è però riuscita a gestire la partita, incrementando nel finale di qualche lunghezza e chiudendo sul 49 a 56.

Tutte a segno le giocatrici entrate in campo sia per il Basket Club Bolzano sia per Autosped Castelnuovo Scrivia. Migliori realizzatrici: Ovner con 24 (per lei doppia doppia con anche 10 rimbalzi e miglior valutazione Lega), Gatti 14, Bonasia 13, Rulli 10.

Ancora una volta le ragazze di coach Sacchi hanno dimostrato di poter giocare contro squadre attrezzate per il salto di categoria, senza pressioni, mentre hanno finora faticato con le avversarie più abbordabili. Sicuramente occorre un innesto di convinzione e di cattiveria agonistica per risalire rapidamente la classifica.

RISULTATI DELLA GIORNATA E CLASSIFICA

Le parole di coach Sacchi

"Desidero innanzi tutto fare i complimenti alle mie giocatrici – esordisce coach Sacchi -. Nella situazione in cui ci troviamo, dove la sfortuna continua a darci contro, fare una prestazione del genere contro Castelnuovo, è veramente qualcosa di importante, a dimostrazione che la squadra c’è e anche le potenzialità. Quindi è chiaro che se poi vado a vedere il tabellino, guardo il punteggio, Castelnuovo 100% sui liberi noi 13 su 20, a significare che sui piccoli dettagli anche in una partita del genere si poteva fare qualcosa di più. Devo però dire che ci abbiamo messo tanto cuore e non abbiamo mai mollato, anche quando siamo andate sotto di 11, ci siamo riportate a -5 palla in mano con due tiri che magari possono cambiare la storia, non è andata. Speriamo questa partita ci dia un po’di morale, certamente perdere non fa bene, ma una prestazione del genere può sicuramente aiutare a riprendersi. Rimane il fatto che dobbiamo migliorare in attacco, perché a punteggio così basso è difficile vincere contro chiunque. Dentro l’area dobbiamo imparare ad essere cattive e a prenderci qualche canestro in più. Detto questo rivolgo nuovamente i complimenti alla squadra guardiamo avanti, anche se c’è Brescia, proviamo a svoltare l’inerzia della stagione e che la sfortuna ci giri le spalle".

Il tabellino

Alperia Basket Club Bolzano - Autosped Castelnuovo Scrivia 49 - 56

(12-17, 25-32, 37-46, 49-56)

ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO: Cremona* 6 (3/9, 0/3), Servillo* 4 (1/6, 0/2), Egwho* 6 (3/6 da 2), Fall NE, Ovner* 24 (4/11, 3/11), Assentato* 4 (0/3, 0/2), Desaler NE, Iob 2 (1/3 da 2), Schwienbacher 3 (0/3, 1/3), Kob NE, Vella NE

Allenatore: Sacchi R.

Tiri da 2: 12/41 - Tiri da 3: 4/21 - Tiri Liberi: 13/20 - Rimbalzi: 34 8+26 (Ovner 10) - Assist: 6 (Servillo 3) - Palle Recuperate: 13 (Cremona 4) - Palle Perse: 12 (Servillo 3).

AUTOSPED CASTELNUOVO SCRIVIA: D'angelo 2 (1/1 da 2), Bracco, Rulli* 10 (4/7, 0/5), Bonasia* 13 (5/8, 1/3), Castagna NE, De Pasquale* 7 (0/3, 1/4), Colli* 6 (2/7, 0/1), Bernetti 2 (0/1 da 3), Bonvecchio 2 (1/1 da 2), Bassi NE, Francia NE, Gatti* 14 (6/9 da 2)

Allenatore: Zara F.

Tiri da 2: 19/36 - Tiri da 3: 2/14 - Tiri Liberi: 12/12 - Rimbalzi: 44 3+41 (Rulli 9) - Assist: 11 (Bonasia 4) - Palle Recuperate: 5 (Bonasia 3) - Palle Perse: 22 (Bonasia 8) - Cinque Falli: Rulli

ARBITRI: Zanetti S., Foschini M.