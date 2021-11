Prima in casa del Belvedere Ravina ed è già primato

Seconda di campionato e prima fra le mura amiche per la formazione guidata da coach Eglione, che sul parquet di casa vince per 65 a 38 contro le venete del CMB Alpo.

Inizio di gara con il quintetto Meneghini, Pusceddu, Margonar, Rech e Gelmetti. Le padrone di casa paiono subito molto concentrate ma anche altrettanto tese. In attacco Meneghini dà buon ritmo alla squadra e Rech lotta tenacemente sotto canestro, ma la tensione impedisce di trovare anche i canestri più facili ed è palpabile il nervosismo di molte giocatrici. La difesa invece ha la giusta intensità fin da subito e permette al Belvedere rovina di portarsi sul 12 a 10 nel primo parziale.

Nel Q2 il gioco si fa più fisico da entrambe le parti del campo e questo porta presto al terzo fallo sia di Aquilini che di Gelmetti, ma coach Eglione pesca un’ottima Polesel dalla panchina, che impatta subito con una palla rubata e un canestro nel traffico. Le avversarie provano ad alzare la difesa a tutto campo, ma le trentine trovano il proprio ritmo e una penetrazione da manuale di Reversi e una bomba di Pusceddu che porta la formazione trentina sul 29 a 17.

Nella ripresa le venete tornano in campo con l'intenzione di non perdere, pronte a rimontare lo svantaggio fin lì accumulato. Schierano fin da subito una zona 3-2 molto alta e aggressiva, che inizialmente mette in difficoltà le padrone di casa. Dopo un time out provvidenziale di coach Eglione le padrone di casa rientrano con il giusto piglio e con due bombe, una di Pusceddu e una di Aquilini, riprendono fiducia. Il palazzetto esplode letteralmente quando capitan Gelmetti, dopo un’ottima azione difensiva sfociata in una stoppata di potenza, apre il contropiede per Pusceddu che subisce il fallo e completa l’azione da 3 punti in lunetta, siglando il +14 a 2 minuti dalla terza sirena, 45 a 28.

Il quarto periodo con una parziale di 20 a 5 non può che confermare l’ottima prestazione delle ragazze trentine. Villarini in questo periodo fa il vuoto sotto canestro firmando canestri di grande determinazione cui fanno eco le soluzioni di Reversi e Aquilini. Le padrone di casa dilagano fino al +28 finale per la gioia degli spettatori, oltre un centinaio, che hanno potuto finalmente godersi una partita dal vivo dopo una pausa lunghissima. Pusceddu termina a quota 13 punti, Aquilini con 11 e Reversi con 10.

Settimana prossima ancora un match casalingo, questa volta eccezionalmente di sabato alle 19.30 contro l’A.S. Vicenza