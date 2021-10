La Dolomiti Energia si "riaccende" a Pesaro. Espulso Williams

Terza vittoria in campionato per la Dolomiti Energia, che ha espugnato la Vitrifrigo Arena di Pesaro 75-79. Dopo un primo periodo in equilibrio, la squadra di Molin ha dominato il secondo (10-25 il parziale, favorito anche dalla supremazia ai rimbalzi), ha rallentato dopo l’intervallo lungo ed è riuscita - pur molto faticosamente - a controllare nel finale, nonostante l’espulsione di Williams (rischia due giornate di squalifica) e il generosissimo tentativo di rimonta di Delfino (24 punti, 18 per Larson) e compagni. Per l’Aquila Basket 18 punti dell’MVP Flaccadori, 15 di Forray (3/5 da tre punti), 14 (con 7 rimbalzi) di Caroline e 12 di Reynolds. 15 punti per Toto Forray (foto Severino Bigi)

La cronaca

Molin parte con i “titolarissimi” Flaccadori, Saunders, Reynolds, Caroline e Williams, dall’altra parte Luca Banchi fa praticamente altrettanto con Larson, Sanford, Delfino, Demetrio e Jones. I primi cinque minuti sono di marca pesarese (triple di Larson e Demetrio), l’Aquila vede il canestro solo con Caroline, la difesa trentina lascia spazio anche a Sanford e il tecnico veneto è costretto a chiamare time out al 6’ sull’11-4. La retroguardia marchigiana manda in tilt la transizione bianconera, la Dolomiti Energia riaccende la luce con la tripla di Mezzanotte, spreca il gioco da tre punti con Caroline ma si riporta decisamente sotto ancora con l’ala grande bergamasca e chiude il primo periodo sul -2 (17-15) anche grazie alla buona difesa di Conti. A cavallo del 10’ la squadra di Molin, pur con un poco confortante 1 su 6 dalla linea della carità, piazza un parziale di 10-0 e sorpassa la Carpegna ancora con la tripla di Mezzanotte. +10 al 17’ con la tripla di Forray, il gioco da tre punti di Flaccadori e il contropiede di Reynolds, al 20’ il risultato è addirittura di 27-40 con l’ottima difesa di Bradford e un parziale di 10-25 per Forray e compagni nei secondi 10’.

Dopo l’intervallo lungo Pesaro torna sotto con un parziale di 5-0 firmato da Larson, ma Caroline, Reynolds e Saunders confermano il vantaggio aquilotto in doppia cifra, che diventa addirittura +13 con la tripla di uno strepitoso Forray (38-51 al 26’). Otto punti di Delfino riaccendono le speranze di Pesaro, Molin non ci sta ed è ancora Bradford a rispondere presente sui due lati del campo (53-61 al 30’). In avvio di periodo conclusivo la Dolomiti Energia fatica a contenere la rimonta marchigiana. Williams maltratta Camara sotto canestro e rimedia un’espulsione (forse un po’ eccessiva), Pesaro non ne approfitta e Reynolds può decretare il nuovo +10 Aquila al 34’ (58-68). Delfino non si arrende mai, i trentini perdono qualche pallone di troppo, Demetrio e Jones firmano addirittura il -3 al 38’. Flaccadori la mette dai 6,75, Delfino no e la Dolomiti Energia porta a casa una vittoria soffertissima, anche per un poco opportuno antisportivo di Caroline.

Il tabellino

Carpegna Prosciutto Pesaro – Dolomiti Energia Trentino 75-79 (17-15, 27-40, 53-61)

Carpegna Prosciutto Pesaro: Drell, Moretti 3, Tambone 4, Camara 2, Zanotti, Sanford 8, Larson 18, Demetrio 8, Delfino 24, Jones 8. All. Banchi

Dolomiti Energia Trentino: Bradford 5, Williams 2, Reynolds 12, Conti, Forray 15, Flaccadori 18, Saunders 5, Mezzanotte 8, Ladurner, Caroline 14. All. Molin

Arbitri: Martolini, Nicolini, Brindisi

Note – Tiri da due: Pesaro 14/30, Trento 23/41. Tiri da tre: Pesaro 12/33, Trento 6/19. Tiri liberi: Pesaro 11/18, Trento 15/29. Rimbalzi: Pesaro 35, Trento 38. Usciti per 5 falli: Moretti, Caroline