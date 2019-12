Legabasket A

giovedì 26 dicembre 2019

BASKET

L'Aquila Basket surclassa Trieste nel Boxing Day

La quindicesima giornata di campionato, nel "Boxing day" vede la Dolomiti Energia Aquila Basket contro l'Allianz Pallacanestro Trieste. Entrambe le formazioni sono costrette alla vittoria per dare ossigeno alla propria classifica.



Trento parte con il quintetto base: Craft, Blackmon, Gentile, Pascolo e Kelly. Le danze le apre Craft con una bella finta sotto canestro, dopo un tentativo precedente andato a vuoto. Gentile porta sul 4 a 0 con un tiro che sembra al rallenty. Gentile passa a Blackmon che schiaccia. Il canestro di Craft porta i bianconeri a quota 8 e costringe Trieste al time out, i friulani dopo 5 minuti sono ancora a quota zero. Entra Knox l'ex di turno e piazza il 10 a 0. Blackmon si guadagna due liberi e non fallisce, 12 a 0 e Trieste non da ancora segni di vita. Gli ospiti si sbloccano con una tripla di Justice, ma i padroni di casa rispondono con Kelly e subito dopo con Mian, 16 a 3. Entra Forray e piazza una tripla che porta i suoi sul 19 a 3, con Trieste visibilmente in difficoltà, con il peggior quarto della stagione.



Secondo parziale che inizia con Gentile in penetrazione. Jones segna per i suoi, ma risponde Mezzanotte con un tap-in vincente. Due triple successive di Jones ed Elmore costringono Trento al time out sul 21 a 11. Cavaliero piazza una tripla per dare una scossa ai suoi, Knox risponde e il tabellone indica il punteggio di 23 a 14. Sul 27 a 16 Cooke piazza un libero sui due assegnati, 27 a 17. Pascolo piazza una tripla da tempi d'oro e porta Trento sul 30 a 17. Dopo le azioni concitate triestine, Pascolo concede il bis dai 6,75 metri, e porta il punteggio sul 33 a 17. Kelly dalla lunetta non sbaglia, 35 a 17. Kelly guadagna ancora due liberi, ne piazza uno soltanto questa volta. Azione successiva di Craft che ruba palla, 38 a 19. Justice e Jones chiudono parzialmente la falla, 38 a 23. Peric piazza il parziale 6 a 0 per Trieste. Craft in chiusura piazza due liberi prima dell'intervallo lungo, con il punteggio di 40 a 25, con il quarto favorevole a Triste, ma che paga la pessima partenza.



Dopo la pausa lunga Trieste che aveva chiuso bene il secondo parziale, parte male, subisce la tripla di Kelly e successivamente l'incursione di Craft, 45 a 25. Gentile si guadagna due liberi e li piazza, 47 a 25. Ai due punti di Peric risponde Blackmon, 49 a 27. Con Gentile Trento passa quota psicologica di 50 e vola sul 51 a 27 e Trieste che pare la squadra insicura del primo parziale e chiama time out. Pascolo pare ritrovato, mette a segno un bel canestro e porta i bianconeri sul 53 a 28. Ospiti che riducono il gap, ma Gentile piazza una tripla, 56 a 32. Kelly non è da meno, in contropiede spiazza due avversari, 58 a 32 e massimo vantaggio riscritto. Trieste riduce lo strappo e il parziale si chiude sul 58 a 36, con ospiti in confusione e Trento al contempo incapace di chiudere in anticipo il match.

L'ultimo parziale si apre con i due punti di capitan Forray, ben presto seguito da Mian, 62 a 36. Fernandez riduce di 4 punti e Da Ros porta il tabellone sul 62 a 42, con coach Brienza che chiede il time out per spezzare il ritmo avversario prima del tiro libero a favore dei triestini. Doppio errore di Knox dalla lunetta, risponde Mitchel con una schiacciata da incorniciare. Forray piazza una doppia tripla e il punteggio si porta sul 68 a 47. Arriva il 70 a 47 di Knox dopo una bella giocata sotto canestro. Entra King e fa subito bene, aggiornando il punteggio sul 72 a 47. Ancora King si guadagna tre tiri liberi e non sbaglia nulla, 75 a 47. Arriva la tripla tardiva di Fernandez e i friulani toccano quota 50, contro i 75 di Trento. Knox prima e poi una tripla di King, portano gli aquilotti sul 80 a 50. Ultimi punti per Trieste anche se inutili, con la sfida che si chiude sull' 80 a 53 e con gli ospiti che escono con le ossa rotte dalla BLM Group Arena e Trento che ritrova la vittoria dopo un digiuno di un mese in campionato.