domenica 17 novembre 2019

Avio vincente contro i Blue Bear A e ancora in testa

Nella terza giornata del girone d'andata del campionato di Promozione girone Gold, l'Apecheronza Avio, vince contro la diretta rivale Blue Bear A e mantiene il primo posto in solitaria.



La formazione dell'Apecheronza Avio, sconfigge per 64 a 49 i Blue Bear A, una delle formazioni che alla vigila pareva fra le accreditate alla vittoria finale, mantenendo il primato in solitaria. Formazione della collina est di Trento invece in ombra, due sconfitte in tre partite.



Bene Villazzano invece, vincente per 68 a 78 sul campo dello Junior Rovereto, secondo posto in coabitazione assieme ad altre due formazioni. Prova negativa per i roveretani, nonostante i 20 punti di Banita e i 14 di Giudici.



Secondo posto anche per il Maia Merano, che passeggia nel derby altoatesino contro il Bressanone, con il netto punteggio di 53 a 78. 13 a 18 il primo parziale, 25 a 42 a metà partita. Rientro in campo positivo per i padroni di casa, ma le distanze sono ancora notevoli, 45 a 60. Ultimo parziale tutto in mano ai meranesi e partita che finisce sul netto 53 a 78. Nelle fila della formazione della città del Passirio, guidata da coach Zampedri, bene Bicciato con 24 e Hiraldo Almonte con 1. Solo Plank con 13 in doppia cifra nel Bressanone.



Night Owls a valanga contro la Virtus Alto Garda, 68 a 42, in un match senza storia. Fra "gufi", il migliore Marconcini con 18 marcature a referto. Formazione di Trento anch'essa al secondo posto in classifica.