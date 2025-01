Botta da Orsi...cade il Pergine

Nell’anticipo della prima di ritorno, i Blue Bear, come nella scorsa stagione, sorprendono l’ottimo Pergine, dimostrandosi la sua bestia nera.

I Blue Bear sorprendono il Pergine, come nella scorsa annata, era nel mese di febbraio, la formazione di coach Valla espunga il campo perginese, vincendo per 37-51, mettendo anche in discussione gli attuali valori in campionato. Parte bene la formazione di coach Vigolo, subito avanti di 7-2, ma da quel momento qualcosa si inceppa, gli ospiti iniziano a gestire il match, due canestri di “Taz” Germanà e uno di Grespan, chiudono il parziale sul momentaneo 7-8. Il buon trend degli ospiti prosegue, si fanno più concreti, Bisagno in difesa non ha rivali, Mastrangeli con i suoi backdoor complica i piani dei perginesi e il gap si allunga, Angelini coglie tutte le occasioni a disposizione e a metà partita il punteggio è di 13-23 a metà partita.

“Orsi blu” che ad inizio Q3 infilano punti che li portano sul +16. Da quel momento parte la riscossa dei padroni di casa, abili a recuperare un bel pò di terreno, si portano sino a -3 e al suono della penultima sirena il punteggio è di 32-37, importante l’ultimo canestro di Mastrangeli per evitare il possibile pareggio. Ultima frazione di gioco dominata dagli ospiti, che controllano e chiudono il match, i sei punti consecutivi di Grespan fanno la differenza e la partita si chiude con il definitivo 37-51. Nelle fila perginesi, Folgheraiter a quota 12, seguito da Mancinelli Egon e Dallaserra entrambe con 10 punti a testa. Fra i Blue Bear, Angelini a segno con 13 punti, Mastrangeli e Grespan a quota 10. Ottima prova di Germanà, quota 9 per lui, tanti chilometri fatti e parquet macinato da “Taz” in questa occasione, quando il motore funziona, i Blue Bear viaggiano e si fanno particolarmente pericolosi. Risultato importante per il campionato in senso complessivo, se Gardolo può ringraziare per l’occasione di una possibile fuga, i Blue Bear stessi con questa prova possono candidarsi ad entrare fra le prime quattro, cosa non così scontata ad inizio stagione.