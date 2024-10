Seconda di campionato per la DR2

Seconda di campionato che entra nel vivo dopo gli anticipi infrasettimanali, che hanno visto fra l'altro anche qualche bella sorpresa.

Esordio stagionale per il Pergine di Vigolo, che in casa dovrà vedersela con i Red Fox Mori-Brentonico allenati da Tranquillini, già reduci dal primo successo in trasferta sul campo del Paganella Lavis. Partita aperta a qualsiasi risultato, con gli ospiti che, se vogliono incidere in questa stagione, devono tentare di avere un buon bottino iniziale di punti e senza intoppi.

Pergine (0-0) – Red Fox Mori-Brentonico (1-0) sabato 26 ottobre, ore 20.00

Derby cittadino fra il Gardolo di De Palo e il rafforzato Cus di coach Magno, a circa un mese di distanza da quello giocato in coppa e vinto dagli uomini in maglia gialla con il punteggio di 72-67. Non sarà facile ripetersi per il Gardolo, nel frattempo gli universitari potrebbero aver trovato automatismi di gioco che mancarono all’esordio stagionale. Prima partita in campionato per gli uomini in maglia rossa, mentre il Gardolo tenta di bissare il successo alla prima avuto contro il Villazzano.

Gardolo (1-0) – Cus Trento ( 0-0) domenica 27 ottobre, ore 20.00

Discorso simile al precedente, quello che vede contrapposte il Paganella Lavis al San Marco Rovereto, con sfida già giocata in coppa e vinta dai roveretani con il punteggio di 63-76. Se a settembre i roveretani di coach Franceschini erano favoriti, oggi lo sono ancora di più, specie dopo il rodaggio avuto in coppa e il buon esordio in campionato. Formazione di coach Rudella con una sconfitta patita all’esordio, mentre il San Marco tenterà verosimilmente il 3-0.

Paganella Lavis (0-1) – San Marco Rovereto JBR (1-0) domenica 27 ottobre, ore 20.30