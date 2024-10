Prime sfide nel campionato di DR1

Entra nel vivo della stagione la nuova Divisione Regionale 2, che con il passare degli anni, è diventata il massimo campionato regionale, prendendo il posto della serie D.

Dopo l'esordio di ieri che ha visto il Civezzano opposto ai Night Owls Trento, è il turno del San Marco Rovereto di coach Franceschini, affrontare il Bressanone, guidato in campo e pure in panchina da capitan Vignudelli, in un difficile doppio ruolo. Visto l'exploit in coppa, roveretani che partono da favoriti.

Venerdì, 18 ottobre 2024 ore 20:45

SAN MARCO ROVERETO JBR - SSV BRIXEN

A campi invertiti per motivi tecnici rispetto al calendario iniziale, il Paganella Lavis di coach Rudella affronta i Red Fox guidati dal rientrante Tranquillini. In questa stagione già un precedente, in coppa, dove le "volpi rosse" hanno espugnato il campo di Lavis con il punteggio di 44-58. Gli uomini in maglia rossa faranno di tutto per confermare il buon esito della partita giocata a settembre.

Venerdì, 18 OTTOBRE 2024 21:45

PAGANELLA LAVIS - RED FOX MORI/BRENTONICO

Interessante la sfida fra il Villazzano e il Gardolo di domenica sera. La formazione di coach De Palo deve riscattare la delusione patita in finale di coppa, persa per due soli punti per mano dei Night Owls Trento. Il Villazzano, deve trovare una sua dimensione in campionato, ormai patisce da qualche anno e potrebbe cercare il colpo gobbo proprio alla prima.

Domenica, 20 ottobre 2024 ore 20:00

PALL.VILLAZZANO - BC GARDOLO

Rinviata all'8 novembre la sfida fra CUS Trento e Maia Merano, decimato in questo week end dall'influenza. Il CUS di coach Magno, pare essere ben più forte di quello delle passate stagioni e potrebbe dimostrarsi una delle sorprese stagionali. Da vedere anche il Maia di coach Zampedri e del suo baby gioiello Buciol.

Venerdì, 08 novembre 2024 ore 21:00

CUS TRENTO -MAIA MERANO

Chiuderà la giornata, ma a novembre inoltrato, la bella sfida fra i Blue Bear guidati da coach Valla e il giovane Pergine di Vigolo, recentemente approdati alle final four di coppa. Il campo degli "orsi blu" non è per nulla semplice da espugnare e i perginesi lo sanno molto bene.

Martedì, 12 novembre 2024 ore 21:30

BLUE BEAR VILLAZZANO - BASKET PERGINE