Presentate a Palazzo Geremia la final four di Coppa

Nella splendida cornice di Palazzo Geremia a Trento, i Night Owls Trento, per voce del suo presidente Simone Caldara, hanno presentato l'imminente Final Four della Coppa Trentino-Alto Adige.

Giunta alla sua 24° edizione, la Coppa Trentino-Alto Adige "Memorial Zanelli", in questa edizione e per la prima volta, verrà giocata dalle formazioni di DR2, il massimo campionato regionale. Ad ospitare le Final Four, saranno i Night Owls Trento, una delle quattro finaliste di coppa e dati anche come favoriti dagli addetti ai lavori. A presenziare alla presentazione della società e della sua attività, anche l'assessore allo sport del comune di Trento, Salvatore Panetta e Mauro Pederzolli, presidente del comitato regionale della Federazione Italiana Pallacanestro. Oltre alla presentazione del calendario delle Final Four di Coppa, i dirigenti della società trentina, hanno illustrato il ricco programma per la prossima stagione sportiva, dando forte rilevanza anche alle formazioni giovanili e alle due squadre che parteciperanno al campionato di DR3.

Semifinale 1: Night Owls Trento - Basket Pergine - sabato 5/10 ore 18.00

Semifinale 2: San Marco Rovereto JBR - Gardolo - sabato 5/10 ore 20.15

Finale: Vincente semifinale 1 - Vincente semifinale 2 - domenica 6/10 ore 18.00

Tutti gli incontri si disputeranno presso Palestra Liceo Galilei, via Nepomucemo Bolognini 92 a Trento. Ingresso gratuito.

Albo d'oro

2002 PIANI BOLZANO

2003 VIRTUS RIVA

2004 ARCOBASKET

2005 ARCOBASKET

2006 B.C. GARDOLO

2007 ARCOBASKET

2008 SAN MARCO

2009 VIRTUS RIVA

2010 PIANI BOLZANO

2011 B.C. GARDOLO

2012 B.C. GARDOLO

2013 B.C. GARDOLO

2014 CUS TRENTO

2015 B.C. GARDOLO

2016 PIANI JUNIOR

2017 CUS TRENTO

2018 PIANI JUNIOR

2019 VIRTUS ALTOGARDA

2020 non disputata

2021 B.C. GARDOLO

2022 B.C. GARDOLO

2023 VIRTUS ALTOGARDA

2024 VALSUGANA