La stagione 24/25 si apre con la Coppa

Riparte la stagione 2024/25 con un antipasto più che succulento, ovvero la nuova edizione della coppa Trentino Alto Adige, che per la prima volta sarà disputata dalle formazioni che militano nel campionato di DR2, che con l'andare del tempo ha preso il posto della defunta serie D.

Giunta alla sua 24° edizione, la Coppa Trentino-Alto Adige "Memorial Zanelli", vedrà protagoniste 12 formazioni regionali, 10 dal Trentino e due dalla provincia di Bolzano. Molte le novità rispetto alle edizioni passate, già a partire dalla collocazione nel calendario stagionale. Non solo la prima fase verrà giocata a settembre, ma anche la Final Four, vedrà la luce nella prima settimana di ottobre, alla vigilia dell'inizio del campionato vero e proprio.

L'altra importante novità è la partecipazione delle squadre, che quest'anno è aperta alle 11 formazioni che militano in DR2 e avrà come "ospite" il Val di Fiemme, team che gioca in DR3.

La formula prevede un girone unico, dove ogni squadra giocherà 4 partite, due in casa e due in trasferta. Al termine della prima fase, le prime 4 classificate accederanno alle Final Four di ottobre. In caso di parità verranno considerati gli eventuali scontri diretti, in assenza di questi, la classifica sarà determinata dal quoziente canestri.

ALBO D’ORO:

2002 PIANI BOLZANO

2003 VIRTUS RIVA

2004 ARCOBASKET

2005 ARCOBASKET

2006 B.C. GARDOLO

2007 ARCOBASKET

2008 SAN MARCO

2009 VIRTUS RIVA

2010 PIANI BOLZANO

2011 B.C. GARDOLO

2012 B.C. GARDOLO

2013 B.C. GARDOLO

2014 CUS TRENTO

2015 B.C. GARDOLO

2016 PIANI JUNIOR

2017 CUS TRENTO

2018 PIANI JUNIOR

2019 VIRTUS ALTOGARDA

2020 non disputata

2021 B.C. GARDOLO

2022 B.C. GARDOLO

2023 VIRTUS ALTOGARDA

2024 VALSUGANA