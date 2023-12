La Tecnoedil sconfitta al suono della sirena

Sconfitta bruciante per la Tecnoedil Belvedere Trento, che in casa viene superata per 60-63 al suono della sirena dalla forte Famila Schio.

Inizio di partita da dimenticare per le padrone di casa della Tecnoedil Basket Trento che impattano la partita nel peggiori di modi e non riescono a contenere la spinta della formazione veneta: 2-11 dopo appena 5 minuti. Dopo il timeout chiamato da coach Pedrotti, le trentine hanno una timida reazione, chiudendo il primo periodo sul punteggio di 9-15.

La seconda frazione di gioco inizia come era terminata la prima, con il Belvedere che recupera punti importanti salvo poi sprecare palloni cruciali con blackout di tutta la squadra. Sul finale di periodo Polesel mette a segno 7 dei 9 punti che permettono alle padrone di casa di ricucire lo strappo fino al punteggio di 29-36.

Il rientro dagli spogliatoi è positivo per la Tecnoedil Trento che ricuce il distacco grazie a un buon gioco offensivo che porterà a diversi tiri dalla lunetta, arrivando anche a pareggiare il punteggio, salvo poi ricadere negli errori del periodo precedente chiudendo la frazione sul 43-46.

L’ultima frazione di gioco vede la rimonta delle padrone di casa fino al canestro del pareggio di capitan Gelmetti sul punteggio di 60 a 60 ad una manciata di secondi dalla fine. Schio esegue alla perfezione lo schema sulla rimessa, e complice un errore delle trentine, insacca la tripla della vittoria a fil di sirena che consegna la partita. 60 a 63 il punteggio finale in favore di Famila Schio.

Il tabellino della Tecnoedil

Aquilini 15, Polesel 11, Nicolini 10, Giacalone 8, Castellaneta 8, Caldonazzi 4, Gelmetti 2, Margonar 2, Sartori 0, Quaresima 0, Bailoni 0, Spader n.e.