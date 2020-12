Udine si conferma regina, ma l'Alperia ha dato segni di vitalità

Il rientro nell'agone del campionato di serie A2 dell'Alperia Bolzano ha coinciso con una sconfitta sul campo della capolista Udine, squadra di rango, brava a chiudere la gara con il monologo del quarto tempo. Il BCB ieri sera è riuscito comunque a tornare in campo e a disputare una partita dopo ben cinque settimane e quattro turni saltati per cause di forza maggiore, da questo si riparte.

La cronaca

Quintetto anomalo per l’Alperia Bolzano con Safy Fall in panchina e la nuova arrivata Joana Alves non schierabile, a causa di un cavillo burocratico. Anche capitan Servillo è in panchina solo per onor di firma.

Palla a due vinta dall’Alperia, ma è Udine la prima a segnare e dopo i primi minuti in equilibrio sono le padrone di casa a prendere il largo fino a chiudere il primo quarto 22-11, con già quattro triple a referto equamente suddivise tra Peresson e Blasigh (per lei in uscita dalla panchina ben 16 punti totali).

Nel secondo quarto il BCB inizia a riprendere un po’ di dimestichezza con il ritmo partita e riesce a rosicchiare qualche punto, andando al riposo lungo sul 36-28.

Il terzo periodo inizia con un canestro di Peresson, ma poi i successivi arrivano tutti per mano dell’Alperia con Lalla Cremona due volte a segno, Anna Profaiser dalla lunga distanza, seguite da Safy Fall e Meriem Nasraoui, che costruiscono una bella rimonta e il sorpasso, fino al +5 e al successivo +1, che segna il finale del periodo sul 50-51.

Nell'ultimo quarto il lungo periodo lontano dal ritmo di gara si fa sentire nelle gambe delle bolzanine, che devono anche giocare gli ultimi cinque minuti senza Meriem Nasraoui, sicuramente la più ispirata e MVP della serata con una doppia doppia da 21 punti e 10 rimbalzi in 26 minuti 40. L’Alperia deve così cedere anzitempo le armi incssando un verdetto finale fin troppo severo per quello che si è visto in campo.

Le dichiarazioni

«Siamo riusciti a tornare in campo dopo 5 settimane e per oggi questo ci deve bastare. - dice Roberto Sacchi - Lo scarto è un po’ bugiardo e non rispecchia completamente l’andamento della partita. Complimenti a Udine, che da oggi è prima da sola in classifica e ha dimostrato di meritarselo con talento, qualità e tanto entusiasmo.

Noi finalmente siamo tornati a giocare e abbiamo fatto un po’ di fatica all’inizio, poi nonostante tutti i problemi ci siamo fatti valere.

Nel terzo quarto ho visto la squadra che mi piacerebbe vedere tanto, siamo anche stati davanti di 5 e poi per non farci mancare nulla, dopo 5 minuti dell’ultimo quarto, non ho più potuto schierare Meriem Nasraoui, che fino ad allora aveva fatto segnare punti e rimbalzi. Lì secondo me è finita la nostra partita.

Teniamoci però le tante cose buone fatte questa sera, ora abbiamo bisogno di giocare, perché dopo 5 settimane senza agonismo per noi è come se fosse iniziato un nuovo campionato».

Il tabellino

Delser Udine - Alperia Basket Club Bolzano 71-55 (22-11, 36-28, 50-51)

Delser Udine: Peresson* 16, Sturma, Scarsi* 12, Da Pozzo 4, Cvijanovic* 11, Blasigh 16, Braida* 2, Lizzi, Pontoni* 10, Medeot, Buttazzoni, Ivas. All. Matassini

Alperia Basket Club Bolzano: Nasraoui* 21, Cremona* 9, Servillo ne, Iuliano 0, Mingardo* 2, Fall 12, Desaler 0, Iob 0, Profaiser* 5, Carcaterra* 6. Allenatore: Sacchi R., Vice Fiorani D.