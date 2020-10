Una bella rimonta regala alla Dolomiti Energia il successo

La Dolomiti Energia Trentino strappa di pura voglia la quarta vittoria consecutiva fra campionato e coppa: i bianconeri rimontano al -19 di inizio terzo periodo (57-38) e vincono contro la Vanoli Basket Cremona 85-83 dopo un tempo supplementare. Nel quinto turno di campionato di Serie A UnipolSai arriva il secondo successo dei ragazzi di coach Brienza, splendidi protagonisti in un secondo tempo vissuto in un crescendo di intensità, carattere e colpi di classe.

A finalizzare ci ha pensato il “solito” JaCorey Williams, che ha prodotto un’esplosiva partita da 24 punti e 13 rimbalzi tirando 10/16 dal campo e segnando il canestro della vittoria a 20” dalla fine del supplementare: in doppia cifra anche Victor Sanders, trascinatore nell’ultimo quarto con 16 punti; 10 punti, sette rimbalzi e sei assist per un monumentale capitan Toto Forray.

Non sono stati della partita Davide Pascolo, Andrea Mezzanotte e l'assistant coach Davide Dusmet, che nelle ore precedenti il match hanno manifestato leggeri sintomi influenzali: i giocatori resteranno in isolamento precauzionale in attesa dell'esito dell'ulteriore tampone molecolare a cui sono stati sottoposti nella giornata di oggi.

La cronaca

Dopo un avvio equilibrato è Cremona a prendersi l’inerzia del match grazie al talento offensivo di Hommes e Tj Williams: la Dolomiti Energia, sotto anche in doppia cifra nel corso dei primi 10’, si riavvicina sul finire del parziale con un guizzo di Forray e le movenze ipnotiche di Sanders ma una tripla di Palmi sulla sirena tiene avanti di sette gli ospiti (20-27).

Gli ospiti proseguono il loro spumeggiante avvio offensivo anche nel secondo parziale: Hommes, Williams e Mian non sbagliano un colpo, Trento fatica a contenere le fiammate della Vanoli anche quando sale di colpi un pimpante Conti che si fa subito sentire a rimbalzo, in difesa e anche con una bella tripla in ritmo. Contro una Cremona chirurgica dall’arco e sempre in controllo però i primi 20’ si chiudono sul 32-49.

Sono Forray e Morgan le anime del primo squillo trentino: con i canestri dal capitano e della guardia numero 20 Trento torna a meno 10, Cremona la ricaccia indietro con i punti di Hommes ma rinvia solamente l’arrivo dell’ondata bianconera che si riversa sui lombardi in avvio di quarto periodo: un 10-0 ispirato da Sanders e Morgan rimette in scia i padroni di casa, che sorpassano sulle ali dell’entusiasmo ma che complici i liberi di Poeta e Cournooh si vedono forzati a giocare un insidioso tempo supplementare. Poeta sale di colpi, ma in cattedra stavolta sale JaCorey Williams e i bianconeri reggono all’ultimo assalto lombardo festeggiando un successo sudato e pesantissimo.

Le dichiarazioni

«La prima cosa positiva sono i due punti, - dice Nicola Brienza - importanti per la nostra situazione in campionato e che ci servono per il morale, perché con questa abbiamo messo in fila quattro vittorie pesanti. Cremona anche oggi ha mostrato ottime qualità e grande gioco corale, soprattutto nel primo tempo; noi dobbiamo capire che è fondamentale avere fame e cattiveria per tutti i 40’. Abbiamo concesso ai nostri avversari 34 punti nel secondo tempo, overtime compreso, ed è così che dobbiamo giocare. Faccio i complimenti ai ragazzi per come hanno interpretato il secondo tempo e per la voglia di vincere che hanno dimostrato, e ci tengo a fare una menzione particolare a Luca Conti, perché lavora benissimo ogni giorno in palestra e so che quando c’è bisogno posso contare sul suo apporto. Un complimento anche a capitan Forray, che era in dubbio per la partita dopo essere stato fermo tre giorni e che invece è riuscito a giocare e ad avere un ruolo determinante: ringrazio tutto lo staff medico e atletico del club per l’eccellente lavoro che ha permesso il recupero di Toto per il match».

Il tabellino

Dolomiti Energia - Vanoli Cremona 85-83 (20-27, 32-49, 54-65, 76-76)

Trento: Sanders 16, Morgan 9, Williams 24, Martin 9, Forray 10, Jovanovic ne, Conti 5, Maye 8, Ladurner ne, Browne 4, Lechtaler ne. All. Brienza

Cremona: Cournooh 9, Hommes 22, Poeta 14, Williams R. 6, Mian 13, Donda ne, Williams T. 12, Lee 4, Palmi 3, Trunic ne. All. Galbiati

Usciti per 5 falli: nessuno

Top Rimbalzi: Williams J. 13 (Trento); Williams R. 10 (Cremona)

Top Assist: Forray 6 (Trento); Poeta e Williams T. 4 (Cremona)

Top Valutazione: Williams J. 31 (Trento); Hommes 22 (Cremona)