L'azzurrina Meriem Nasraoui rimane al Basket Club Bolzano

La società biancorossa annuncia, proprio nel giorno del suo 18° compleanno, che Meriem Nasraoui farà ancora parte della squadra del Basket Club Bolzano Alperia.

La “piccola” del gruppo, che vanta già nel suo palmares due ori europei guadagnati con la Nazionale U16 e U18, diventa maggiorenne ed è pronta dopo l’ottimo esordio in A2 dello scorso anno, a confermare tutto il proprio talento e dimostrare le proprie grandi potenzialità.

Tanti gli occhi puntati su di lei e tante le offerte: i numeri parlano chiaro e non sembrano quelli di una esordiente del secondo campionato nazionale: 10,3 punti e 5,3 rimbalzi in 20 minuti di media a partita, con una valutazione Lega Basket Femminile di 12.

Entrata già nel cuore dei tifosi bolzanini per il suo modo naturale di giocare rendendo anche le cose difficili apparentemente semplici, tornerà a stupire sul parquet del PalaMazzali anche nel prossimo campionato