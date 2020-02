C femminile

martedì 11 febbraio 2020

BASKET

Sconfitta del Belvedere sul campo del Cus Padova

Nella quarta giornata del girone di ritorno, la capolista Belvedere Ravina cade sul campo del Cus Padova, perdendo anche così il primato in classifica.



La partita non va come il match nel girone d'andata, dominato dalle ragazze di coach Eglione. Partono bene le padrone di casa, colpa anche del poco riscaldamento delle trentine, arrivate all'impianto in ritardo a causa del traffico intenso. Il primo parziale va in archivio sul 19 a 10. Il Q2 non porta i risultati che avrebbe dovuto, il gap si allunga e all'intervallo si va negli spogliatoi sul 40 a 25, con pessime percentuali di tiro e rimbalzi persi sotto canestro. Con il rientro in campo il Belvedere tenta la rimonta, si porta addirittura a -4, ma solo per poco tempo. Al suono della penultima sirena, il punteggio è di 53 a 41, con il parziale vinto dalle trentine. Ultimo parziale equilibrato, il Cus Padova non vuole perdere il buon vantaggio e vuole vendicare i 10 punti subiti nel girone d'andata. Finale di partita sul definitivo 69 a 53, con il Belvedere che si vede sfilare il primato in classifica. In doppia cifra Pusceddu con 15 punti e Aquilini a quota 10. Nel prossimo turno, l'avversara sarà il Rayer Venezia, squadra che naviga con 2 punti in meno delle trentine e chiaramente motivata a tentare il colpaccio.