C femminile

martedì 3 dicembre 2019

BASKET

Ottava vittoria per il Belvedere Ravina

Nona di campionato e con essa ottava vittoria per il sorprendente Belvedere Ravina, che con il punteggio di 82 a 58 vince e convince contro il Mirano, formazione che naviga a metà classifica.



Prima parte del match all'insegna dell'equilibrio, 23 a 19 il primo quarto e 40 a 38 a metà partita, ma con partita intensa e ad alto ritmo e con difesa veneta molto chiusa in area. Con la pausa lunga, coach Eglione trova la chiave per aprire la porta verso la vittoria, difesa forte, tiri in ritmo e soprattutto mentalità. Rientro in campo con Aquilini che si sblocca, Pusceddu lancia missili da tre e Caldonazzi che mette in crisi la difesa avversaria. Il terzo parziale è dominio assoluto delle trentine, 61 a 45. Tentativo di reazione delle venete, ma ormai la squadra di casa è in fuga e c'è poco da fare, sino al finale di partita con il netto 82 a 58. C'è anche da registrare l'esordio in serie C della Voltolini, classe 2004. Pusceddu superstar, 25 punti a referto. In doppia cifra anche Margonar con 14 punti, Aquilini con 11 e Polesel con 10. Belvedere Ravina in testa alla classifica, in coabitazione con il Garda Basket.