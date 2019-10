C femminile

lunedì 7 ottobre 2019

BASKET

Ottima la prima per il Belvedere Ravina

Esordio in campionato vincente per le ragazze del Belvedere Ravina, vincenti per 64 ad 81 sul campo dell'Alpo. Partenza a razzo per la squadra guidata da coach Eglione, primo quarto che va in archivio sul pesante 8 a 25. Squadra di casa che si riprende nel secondo parziale, aiutata anche da un arbitraggio non troppo efficace, 29 a 36 a metà partita. Trentine che con il rientro in campo gestiscono il vantaggio con testa e grinta, sino al punteggio finale di 64 a 81. Pusceddu a segno con 22 punti, seguita dalla Pezzato con 11, Margonar, Meneghini e Caldonazzi con 8, Scarciello e Aquilini con 7, Tenuti e Gelmetti con 4, chiude Odorizzi a quota 2. Ottima tenuta del campo della Meneghini, classe 2004, a segno con 8 punti.