C femminile

domenica 27 ottobre 2019

BASKET

Il Belvedere vince anche la quarta di seguito

Ottimo momento di forma per le ragazze di coach Eglione, che nella quarta giornata vincono contro il Cus Padova, con il punteggio di 63 a 53, inanellando la quarta vittoria di seguito.



Partita punto a punto contro una squadra aggressiva e molto combattiva. Primo parziale che va in archivio sul punteggio di 15 a 13. Il trend prosegue nel secondo parziale, con le padrone di casa che si portano sul 30 a 24 a metà partita. Con i rientro in campo, le ospiti soffrono più del dovuto e il Belvedere allo scadere della puntila sirena si porta sul più sicuro 46 a 34. Ultimo parziale con punteggio da amministrare e che serve per far giocare anche le più giovani. Il parziale va alle ospiti, ma nel complesso il match se lo aggiudica con merito la squadra di Ravina, con il punteggio di 63 a 53. Cristina Aquilini a quota 16 punti, mattatrice della serata. In doppia cifra Sara Caldonazzi con 12 punti e Martina Meneghini a quota 11. Belvedere in testa, assieme a Basket Rosa Bolzano e Garda Basket.