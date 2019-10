C femminile

domenica 13 ottobre 2019

BASKET

Il Belvedere vince anche contro le Lupe

Seconda giornata e seconda vittoria per le ragazze di coach Eglione, che sconfiggono le storiche rivale di San Giovanni Lupatoto, con il punteggio di 60 a 49.



Primo parziale molto tirato, 19 a 20 per le ospiti venete. A metà partita l'equilibrio regna sovrano, 31 punti per parte. Con il rientro in campo, le padrone di casa si portano avanti, ma sempre all'insegno dell'equilibrio, 42 a 41 al suono della penultima sirena. Decisivo l'ultimo parziale, dove le ospiti hanno sbagliato molto e le trentine sono rimaste più concentrate, sino al definitivo 60 a 49. Ottima prova per Aquilini, a segno con 18 punti, bene anche Pusceddu con 10. Prova d'orgoglio per Martina Meneghini, 6 punti a referto, ma saputo tenere a bada la forte Guarise, nazionale e già in allenamento in serie A1. Seconda importante vittoria in questo campionato, partito nel migliore dei modi.