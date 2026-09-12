L'Aquila vince la «Garda Ball Elite» superando Verona

La Dolomiti Energia Trentino conquista la «Garda Ball Elite» superando la Scaligera Verona per 86-78. I bianconeri indirizzano la partita già nel primo quarto, chiuso sul +14, e amministrano il vantaggio nei successivi trenta minuti, arrivando a toccare anche il +17 nel corso del quarto periodo. Verona prova a riaprire la sfida nel finale, recuperando diverse lunghezze negli ultimi due minuti, ma l’Aquila riesce a mantenere il controllo e a chiudere con il successo. L’MVP del match è Charlie Brown Jr., autore di una prestazione da 22 punti con un eccellente 8/10 dal campo, a cui aggiunge 2 rimbalzi, 3 assist e 2 palle recuperate. Ottima prova anche per Isaiah Bigelow, che chiude con 19 punti, e per Quincy Olivari, autore di 15 punti in appena 14 minuti sul parquet.

A Verona non bastano invece i 14 punti di Andrea Loro e i 12 punti realizzati da Jermanie Samuels Jr. e RJ Melendez.

La preparazione proseguirà con altri due test: giovedì 17 settembre alle 17:00 contro Udine al PalaMazzali di Bolzano e sabato 19 settembre alle 18:45 contro Treviso a Schio.

La cronaca

La Dolomiti Energia Trentino inizia con Darius Brown, Olivari, Charlie Brown, Bayehe e Mawugbe, Verona con Zampini, Massinburg, Meléndez, Samuels Jr. e Poser.

Apre le marcature Olivari con una penetrazione al ferro, poi Andrews trova due punti, ma l’asse Darius Brown II-Mawugbe riporta avanti i bianconeri. Ancora Mawugbe e poi Charlie Brown Jr. dall’arco firmano il parziale di 9-2 per l’Aquila. Olivari realizza la seconda tripla della serata e porta i bianconeri sul +10, costringendo Verona al timeout. In uscita dal minuto di sospensione arrivano altri due punti per i trentini, con Olivari che alza per Bigelow. Melendez realizza un tiro libero, Bayehe ne aggiunge due, poi Moretti colpisce dall’arco. Bigelow risponde immediatamente per il 19-6. Moretti fa quindi 2/2 dalla lunetta, mentre Cattapan e Mane trovano un gioco da tre punti. Baldi Rossi si iscrive al match, prima che Olivari chiuda il primo quarto sul 25-11.

Ambrosin apre il secondo quarto, poi Forray fa 2/2 dalla lunetta. Melendez segna in fadeaway, ma Cattapan risponde con due punti appoggiati al tabellone dopo un bel taglio, per il 29-15. Ancora Melendez, questa volta in tap-in, mentre Bigelow corre in contropiede e trova un comodo sottomano. Andrews realizza un tiro libero e coach Rossi interrompe il gioco con un timeout. Moretti segna nuovamente dalla lunetta e Samuels Jr. riporta Verona sotto la doppia cifra di svantaggio. Charlie Brown Jr., però, risponde con una gran tripla in transizione. Loro replica dall’arco, poi Zampini fa 2/2 ai liberi per il 34-26. Ancora Charlie Brown Jr. dall’arco, poi il numero bianconero trova anche un floater di pregevole fattura, riportando l’Aquila sul +13. Loro segna dal centro dell’area e Zampini realizza altri due tiri liberi. Bayehe muove nuovamente il tabellino bianconero con una giocata in post basso, ma Ambrosin risponde dalla linea dei 6,75. Niang fa 2/2 dalla lunetta, poi Verona torna sul -7 grazie a Samuels Jr. e Melendez. L’Aquila reagisce con Mawugbe, che recupera una palla vagante e serve Bigelow, autore di una nuova potente schiacciata. Ancora Mawugbe protagonista, questa volta con un’altra palla recuperata, e ancora Bigelow inchioda al ferro. Melendez trova altri due punti, fissando il punteggio sul 47-38 all’intervallo.

Olivari apre la ripresa con una tripla, Massinburg appoggia due punti al vetro, poi Darius Brown II e Charlie Brown Jr. riportano l’Aquila sul +14. Loro realizza da due, ma Cattapan segna subendo il fallo e completa il gioco da tre punti con il tiro libero supplementare. Samuels Jr. e Loro accorciano quindi le distanze, dando il via a un parziale di 0-8 per Verona che riporta gli scaligeri sul -8. Coach Rossi interrompe il gioco con un timeout. Al rientro in campo arriva la tripla di Charlie Brown Jr., che poco dopo serve splendidamente Baldi Rossi per il canestro. La schiacciata di Bertini vale quindi il 67-52 e costringe coach Ramagli a chiamare timeout. Loro realizza due tiri liberi, ma Charlie Brown Jr. colpisce ancora dall’arco. Poser appoggia due punti al vetro, prima che Bigelow chiuda il terzo quarto con la tripla del 73-56.

Zampini apre l’ultimo periodo con una tripla, Niang fa 2/2 dalla lunetta, mentre Melendez appoggia due punti al vetro e Moretti riporta Verona sul -10. Bigelow risponde dall’arco, poi Melendez realizza ancora e Olivari firma il canestro dell’80-67. Olivari va nuovamente a segno in sottomano, ma Massinburg risponde dalla media distanza. Mane e Samuels Jr. accorciano ulteriormente le distanze, firmando l’84-73 e costringendo coach Rossi al timeout. Al rientro in campo Bigelow realizza due tiri liberi, Massinburg colpisce dall’angolo e Loro replica immediatamente. Non c’è però più tempo per la rimonta: il finale dice 86-78 e la Dolomiti Energia Trentino conquista la Garda Ball Elite.

Il tabellino

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO TEZENIS VERONA 86-78 (25-11, 47-38; 73-56)

Dolomiti Energia Trentino: Brown II 4, Brown Jr 22, Bertini 2, Niang 4, Olivari 15, Forray 2, Cattapan 6, Baldi Rossi 4, Mawugbe 4, Bigelow 19, Bayehe 4. Coach Rossi.

Tezenis Verona: Samuels Jr. 12, Oliveri N.E, Poser 4, Massinburg 8, Loro 14, Andrews 3, Ambrosin 4, Mane 5, Zampini 6, Meléndez 12, Moretti 10. Coach Ramagli.