Anche DJ Steward lascia la Dolomiti Energia

La Dolomiti Energia Trentino comunica che DJ Steward ha esercitato l’opzione d’uscita prevista dal contratto sottoscritto il 28 luglio 2025, che lo avrebbe legato al club bianconero anche per la stagione 2026-2027.

Nel corso della sua esperienza a Trento, Steward ha disputato 53 partite ufficiali, facendo registrare 15,3 punti, 3,7 assist e 2,8 rimbalzi di media, tirando con il 54,7% da due punti e il 32,9% da tre. Tra le prestazioni più memorabili dello scorer statunitense spicca Gara 5 dei quarti di finale playoff contro la Virtus Bologna, chiusa con 38 punti, 2 rimbalzi e 5 assist, una prova straordinaria che ha tenuto vive fino all’ultimo le speranze bianconere. Da ricordare anche la grande prestazione nei quarti di finale di EuroCup contro il Beşiktaş, quando realizzò 29 punti, 5 rimbalzi e 3 assist, trascinando l’Aquila a un passo dalle semifinali di EuroCup. I tifosi bianconeri hanno potuto ammirare il grandissimo talento offensivo di Steward con delle grandissime giocate come la tripla decisiva sul campo del Lietkabelis, che a pochi secondi dalla sirena regalò ai bianconeri una preziosissima vittoria per 93-94.