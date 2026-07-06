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Anche DJ Steward lascia la Dolomiti Energia

La Dolomiti Energia Trentino comunica che DJ Steward ha esercitato l’opzione d’uscita prevista dal contratto sottoscritto il 28 luglio 2025, che lo avrebbe legato al club bianconero anche per la stagione 2026-2027.

Nel corso della sua esperienza a Trento, Steward ha disputato 53 partite ufficiali, facendo registrare 15,3 punti, 3,7 assist e 2,8 rimbalzi di media, tirando con il 54,7% da due punti e il 32,9% da tre. Tra le prestazioni più memorabili dello scorer statunitense spicca Gara 5 dei quarti di finale playoff contro la Virtus Bologna, chiusa con 38 punti, 2 rimbalzi e 5 assist, una prova straordinaria che ha tenuto vive fino all’ultimo le speranze bianconere. Da ricordare anche la grande prestazione nei quarti di finale di EuroCup contro il Beşiktaş, quando realizzò 29 punti, 5 rimbalzi e 3 assist, trascinando l’Aquila a un passo dalle semifinali di EuroCup. I tifosi bianconeri hanno potuto ammirare il grandissimo talento offensivo di Steward con delle grandissime giocate come la tripla decisiva sul campo del Lietkabelis, che a pochi secondi dalla sirena regalò ai bianconeri una preziosissima vittoria per 93-94.

fonte Aquila Basket
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Classifica

Serie A Unipol: Sessione regolare
SquadraPG
Olidata Bologna4628
Germani Brescia4228
EA7 Milano4028
Umana Venezia3828
Bertram Tortona3428
UNA Hotels Reggio3028
Trieste2628
Dolomiti Energia2428
Openjobmetis Varese2428
Guerri Napoli2228
Vanoli Cremona2228
Old Wild West Udine2028
Nutribullet Treviso2028
S.Bernardo Cantù1828
Banco di Sardegna1428
Trapani Shark00

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