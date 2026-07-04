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C femminile

Undici al momento le formazioni con i titoli per il campionato

Il comitato regionale veneto della Federazione Italiana Pallacanestro, con il comunicato numero 4, ha divulgato i nominativi delle formazioni in possesso del titolo per partecipare al campionato 2026/27.

Oltre al Belvedere Ravina, giunta seconda e alla Cestistica Rivana, promossa dalla Promozione Femminile, ci saranno anche le vecchie conoscenze del Vicenza, Mirano, Martellago, Garda, Motta, PFM Mestre, e le due padovane, Caminpadova e Horus. A questo gruppo andrà a far compagnia la retrocessa dalla serie B, Famila Schio. Possibili ripescaggi per il Centro Minibasket di Salza, non promossa dal campionato di Promozione e per la retrocessa Cittadella, che usufruirebbe del secondo ripescaggio consecutivo, dopo quello della scorsa stagione. I termini per le iscrizioni si chiudono il primo settembre.

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Classifica

Serie C femminile: Girone interregionale
SquadraPG
Leobasket 985026
Tecnoedil Trento4226
Charly Merano3626
Horus Padova3426
Garda3426
Motta2426
Automarket Martellago2426
Mestre 20162226
Vicenza2226
Virtuscamin Padova2226
Apigi Mirano1626
Rhodigium1626
Cittadella1426
Spinea826

Notizie

Foto e video

Francesco Frenez (Night Owls Trento)
Simone Caldara (Night Owls Trento)
Mauro Pederzolli