Nazareno Lombardi nuovo assistant coach della Dolomiti Energia

La Dolomiti Energia Trentino comunica di aver inserito Nazareno Lombardi nello staff tecnico della prima squadra come assistant coach. Lombardi affiancherà l’head coach Alessandro Rossi insieme agli assistenti Davide Dusmet e Fabio Bongi.

Nato a Trescore Balneario il 7 agosto 1983, Lombardi ritrova a Trento Alessandro Rossi, con cui collabora già nello staff della Nazionale Italiana Under 20. Arriva in bianconero dopo l’esperienza alla Scaligera Verona, dove ha lavorato al fianco di Demis Cavina prima e Alessandro Ramagli poi contribuendo alla promozione in LBA.

La carriera di Lombardi inizia nel 2009 nel basket femminile con l’Edelweiss Albino, società nella quale rimane fino al 2015 guidando una straordinaria crescita del club, dalla Serie B regionale fino alla promozione in Serie A2. Successivamente approda a Biassono, dove allena per due stagioni, prima di trasferirsi al GEAS Sesto San Giovanni, ricoprendo il ruolo di assistente allenatore della prima squadra e responsabile del settore giovanile.

Nel 2021 arriva la prima esperienza nel basket maschile senior come assistente allenatore della WithU Bergamo, con cui raggiunge Gara 5 delle semifinali playoff di Serie B contro Cividale. Nella stagione successiva diventa head coach della Brianza Casa Basket, guidando la squadra a un bilancio di 18 vittorie e 12 sconfitte. Vince poi per 3-0 la serie Play-In contro Capo d’Orlando, conquistando la promozione nella nuova Serie B Nazionale. Confermato anche per la stagione successiva, centra la salvezza diretta.

Nella scorsa stagione entra nello staff tecnico della Scaligera Verona come assistente di Demis Cavina prima e Alessandro Ramagli poi, contribuendo alla vittoria dei playoff e al ritorno della formazione scaligera in Serie A vincendo i playoff battendo Rieti, Fortitudo e Rimini.

Parallelamente all’attività nei club, Lombardi collabora da anni con la Federazione Italiana Pallacanestro. Dal 2015 ricopre diversi incarichi con le Nazionali femminili giovanili, per poi entrare nello staff della Nazionale maggiore come assistente di Marco Crespi a EuroBasket 2019 e successivamente di Lino Lardo a EuroBasket 2021. Dal 2024 è assistente allenatore della Nazionale Under 20: nella prima estate ha lavorato con Paolo Galbiati e con Alessandro Rossi nel ruolo di assistente, mentre nell’estate 2025 ha fatto l’assistente proprio a Rossi nella conquista della medaglia d’oro agli Europei Under 20.

In questi giorni Lombardi è nuovamente al lavoro con la Nazionale Under 20 insieme ad Alessandro Rossi e ai giovani bianconeri Patrick Hassan e Theo Airhienbuwa, impegnati nel raduno di preparazione in vista del prossimo Campionato Europeo di categoria.