Pubblicati i termini anche per la serie C

La Federazione Italiana Pallacanestro, per voce del Comitato Regionale del Veneto, ha divulgato i termini per la nuova Serie C per l’annata entrante 2026/27.

Potrà parteciparvi soltanto la formazione dei Piani Bolzano, che milita in serie C dal 2019, perché la Tecnisan Rovereto di coach Fumagalli, ha conquistato lo storico accesso alla serie B Interregionale, dopo aver vinto i playoff di categoria e lo spareggio con le vincenti dei due gironi lombardi e friulano. Il basket regionale, perde così il derby fra due formazioni del territorio, cosa che si era vista anche nella stagione 2016/17, quando a sfidarsi erano la Virtus Altogarda e il Cus Trento degli anni d'oro.

A far compagnia alla compagine bolzanina, ci saranno presumibilmente anche le formazione di Salzano, la Vigor Conegliano, il Concordia Schio, Roncaglia, la Villafrut Verona, il Jolly Basket, la Virtus Murano, il Team 2.0, l’Albignasego, il Guerriero Padova e il King Service Mestrino, oltre alle neo promosse Dorigo Pieve, Abano Montegrotto e il Basket Est Veronese che era inserita nel girone assieme alle formazioni trentine. Non ancora certa la spartizione territoriale delle retrocesse dalla serie B Interregionale. I Piani Bolzano, promossi al termine della stagione 2018/19 dopo un avvincente spareggio contro l'Alvisana Venezia, sono ormai una presenza fissa in questo campionato, dove nella stagione appena conclusa si sono salvati nel primo turno dei playout. Le iscrizioni sono fissate entro il primo di luglio, mentre il campionato inizierà nel fine settimana del 26 settembre e terminerà il 13 giugno 2027.